Акимат Алматы пересмотрит проект расширения школы, из-за которого сносят дома в Турксибе

Количество домов, которые снесут для расширения школы №20 в Турксибском районе Алматы, могут уменьшить. Об этом на брифинге в РСК рассказал замакима города Бейбут Шаханов, передает NUR.KZ.

Как отметил замакима, эта школа построена в начале 50-х годов и на сегодня там учатся практически в два раза больше детей, чем положено по нормативам.

"Поэтому Управление образования запланировало расширение этой школы. Надо понимать, что город растет, активно развивается, поэтому неизбежно нам тоже надо школу увеличивать. Количество детей возрастает в том районе, плюс перспектива нового строительства и поэтому мы в обязатеьном порядке будем реализоваывать проект по расширению.

Единственное, по обращению жильцов, которых касается этот снос, мы еще раз пересматриваем проект, постараемся уменьшить охват сноса. Но, тем не менее, это вынужденная мера и она будет реализована", - заключил Шаханов.

Напомним, ранее жители Турксибского района Алматы возмутились сносом частных домов ради расширения школы.

Они беспокоились, что землю рядом со школой №20 изымают для строительства нового жилого комплекса. В акимате опровергли эти сведения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.