"Новый ЖК или школа?": зачем акимат Алматы изымает землю в Турксибском районе города

Жители Турксибского района Алматы беспокоятся, что землю рядом со школой №20 изымают для строительства нового жилого комплекса. В акимате опровергли эти сведения, передает NUR.KZ.

В пресс-службе акимата Алматы рассказали, что планируют расширить среднюю школу №20 в Турксибском районе.

"Действующее здание школы сегодня значительно перегружено: количество учащихся превышает проектную мощность более чем в два раза, часть детей учится во вторую смену. При этом существующая постройка не соответствует современным требованиям сейсмостойкости и стандартам образовательной среды", - сообщили в акимате.

Заместитель руководителя управления образования Мухтар Тажибаев сообщил, что новая школа будет отвечать всем актуальным нормам и запросам горожан. А представители управления земельных отношений Алматы разъяснили процедуру возможного изъятия земельных участков для государственных нужд.

Кроме того, жители выразили опасения, что территория может быть передана под строительство жилого комплекса. Эти слухи развеяли в профильном управлении.

"Земли, изымаемые для государственных нужд, используются строго по целевому назначению и не могут передаваться третьим лицам или использоваться в коммерческих целях. В данном случае речь идет исключительно о строительстве учебного объекта", - подчеркнули в управлении.

Директор школы №20 Гульнара Сарсенбаева также отметила, что расширение позволит решить проблему нехватки учебных кабинетов и создать комфортную образовательную среду.

"Школа работает в условиях постоянной перегруженности. Расширение позволит создать достойную образовательную среду, отвечающую запросам времени и потребностям детей", - прокомментировала она.

А депутат маслихата Алматы Бейбут Кусаинов подчеркнул, что все обращения жителей зафиксированы, и обсуждение проекта будет продолжено в открытом формате с участием инициативной группы.

В конце сентября аким Алматы Дархан Сатыбалды увидел темпы возведения пристройки к зданию школа №58, расположенной на улице Тургут Озала и остался недоволен подрядчиками.

