"Мы залезли в кредиты": алматинцы отказались отдавать свои дома под снос ради школы

Жители Турксибского района Алматы отказываются отдавать свои частные дома ради расширения школы. Они намерены бороться за свое жилище, передает сайт телеканала КТК.

Почти 40 жителей Турксибского района получили уведомления от акимата, что их дома пойдут под снос ради расширения территории школы. Такие новости стали для горожан настоящим шоком.

Так, Светлана Гребенникова рассказывает, здесь живет уже четвертое поколение ее семьи. А летом женщина взяла кредит на 8 миллионов и начала капитальный ремонт.

"Первый этаж у нас был старый, мы его снесли и начали строительство. Никаких предпосылок к тому, что нас снесут, не было. Мы залезли в огромные кредиты, да. Сейчас нас хотят снести. Это как? У меня участок всего полторы сотки. Мне за него выплатят, я отдам кредиты, я пойду на улицу, а при этом у меня мать лежачая, инвалид второй группы", - возмущена алматинка.

В уведомлении указано, что оценку недвижимости проведет независимая компания. После этого акимат выплатит собственникам компенсацию. Если жителей не устроит сумма, размер выплат будет определять суд. Однако даже такой расклад людей не устраивает.

"Мы, все жители, здесь проживаем уже давно. Новеньких здесь немного. Для нас это не только является каким-то жильём, но и, сами понимаете, неким родовым гнездом. Мы просим, чтобы наши дома оставили в покое, чтобы мы могли дальше в них жить. Это наша одна общая цель! Территория в 3 гектара, я считаю, что не может занимать школьную территорию. Это очень большая территория", - заявила Лейла Абдуллаева.

Двухэтажная школа №20 расположена среди частных домов. Под снос попали соседние участки. По данным управления образования, учебное заведение переполнено. Там сейчас обучается почти на 500 учеников больше, чем положено. Все они до последнего времени умещались в две смены.

"В этом районе нет нужды в расширении школы. Так как здесь рядом пять школ. Можно школу поднять вверх. Эта школа, в 2017 году была полная реконструкция школы, сдирали все до голых стен, тогда нас перевозили в Жас Канат. И ничего, можно поднять третий этаж, четвертый этаж", - считает Анна Филилеева.

В управлении земельных отношений настаивают, новый учебный корпус нужен детям. Он рассчитан на полторы тысячи мест. Сейчас в школе свыше 1100 учеников.

"Для реализации проекта начата процедура принудительного отчуждения 41 земельного участка в установленном законодательством порядке. Все мероприятия будут проводиться в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, с обязательным уведомлением и компенсацией собственников имущества.

Главная цель проекта – обеспечить доступность и качество образования для жителей района, где наблюдается рост числа учащихся", - заявили в ведомстве.

Когда начнут строительство, пока неизвестно. Все зависит от того, как быстро решится вопрос с землей. Но большинство жителей утверждают, что свои дома просто так они не отдадут.

Отметим, в Алматы и Астане нередко случается так, что дом попадает под снос в связи со строительством нового городского объекта. Этот процесс в законодательстве называется принудительным отчуждением земельных участков для государственных нужд, влекущим прекращение права собственности или землепользования.

Выплата компенсаций за снос дома регулируется сразу двумя законами - "О жилищных отношениях" и "Земельным кодексом".

Ранее мы уже рассказывали, что предоставляется взамен дома, идущего под снос.

Так, статья 15 Закона "О жилищных отношениях" гласит, что при сносе жилого дома в связи с государственными нуждами до того, как это произойдет, собственнику должны предоставить в собственность аналогичное жилье или выплатить компенсацию.

При этом отмечается, что, если новое жилье по стоимости дороже того, которое сносят, то собственник не должен отдавать разницу в цене. А если новый дом дешевле того, который сносят, то, наоборот, собственнику должны возместить разницу в ценах.

Все цены должен определить оценщик в соответствии с законодательством РК.

Если жилье сносится в соответствии с государственными нуждами, то и компенсацию должно оплачивать государство.

Во втором пункте статьи 166 написано, как определяется размер компенсации и что в нее включается:

стоимость земельного участка или права землепользования;

рыночная стоимость находящихся на участке официально оформленных построек, включая дом, фруктовые деревья и многолетние растения;

стоимость затрат, связанных с освоением земельного участка, его эксплуатацией, проведением защитных мероприятий, повышением плодородия почвы. Все затраты должны рассчитываться с учетом их инфляции;

все убытки, которые возникли у собственника из-за изъятия земельного участка на момент прекращения имущественного права. Сюда же включаются убытки, которые он несет из-за досрочного прекращения своих обязательств перед третьими лицами. Например, аренды по договору.

По закону в компенсацию также должна включаться упущенная выгода.

Ранее мы писали, что в Турксибском и Медеуском районах Алматы изымут 74 участка для строительства дорог.

Также в Наурызбайском и Турксибском районах Алматы изымут участки у десятков собственников - для строительства школы и отстойно-разворотной площадки.

