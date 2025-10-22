Ни к каким кризисам казахстанцам готовиться не нужно, заявил глава МНЭ
Глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса объяснил свои слова о том, что наступают непростые времена для жителей Казахстана, передает NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались, значит ли это, что казахстанцам нужно готовиться к кризису.
"Нет, казахстанцам ни к каким кризисам готовиться не надо, потому что мы создаем достаточно надежный внешний буфер - именно поэтому мы в следующем году не стали привлекать целевые трансферты Нацфонда.
Сам по себе Нацфонд - это наш надежный буфер к любым шокам - и к внутренним, и к внешним. Его надо капитализировать, и мы сейчас усиливаем сберегательную функцию Нацфонда", - заявил Серик Жумангарин.
Также сегодня в кулуарах мажилиса вице-министр финансов заявил, что с начала 2026 года для казахстанского бизнеса начнется жизнь "с чистого листа" - без проверок за предыдущие годы.
Позже он уточнил, что отсутствие проверок за последние три года с 1 января 2026 года касается малого и микробизнеса, а не физлиц.
