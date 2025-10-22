jitsu gif
      Уточнение Минфина: жизнь "с чистого листа" в Казахстане не коснется физлиц

      Опубликовано:

      Казахстанец заполняет декларацию
      Декларация об активах и обязательствах. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В кулуарах мажилиса вице-министр финансов уточнил, что отсутствие проверок за последние три года с 1 января 2026 года касается малого и микробизнеса, а не физлиц, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Если физические лица получают доход, приобретают крупные объекты и не декларируют это, мы будем направлять извещение о необходимости подать декларацию. Это не проверка. Данный процесс (отсутствие проверок за последние три года - прим. авт.) останется как опция и касается только зарегистрированных налогоплательщиков - представителей малого и микробизнеса", - сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

      Журналисты уточнили - получается, что жизнь "с чистого лица" в плане проверок за предыдущие три года с 1 января 2026 года, о которой ранее заявил вице-министр, не коснется физлиц.

      У вице-министра спросили, сохранится ли за ними контроль в виде отслеживания более 100 переводов на сумму свыше 1 млн тенге.

      "Сейчас мы прорабатываем механизм, связанный с переводами. Но, как вы понимаете, переводы занимают значительную долю в общем объеме платежей, хотя не должны проходить как платежи. Это не проверка. Если уполномоченные органы и банки будут передавать нам данные, мы, естественно, в личном кабинете или извещениях направим уведомление, что такие данные получены.

      Однако, речь идет о будущем периоде. Например, если в 2026 году мы увидим, что за первое полугодие были осуществлены переводы - это не означает, что мы останавливаем их. Их просто необходимо будет задекларировать. Периоды 2022-2023 годов поднимать не будем", - добавил вице-министр финансов.

      Напомним, вице-министр финансов заявил, что с начала 2026 года для казахстанского бизнеса начнется жизнь "с чистого листа" - без проверок за предыдущие годы.

      Поясним, неделю назад правительством Казахстана были приняты решения, касающиеся поддержки бизнеса и налоговой политики. Подробнее читайте в нашем материале.

