С 1 января 2026 года Казахстан начнет жизнь "с чистого листа", пообещали в Минфине

В кулуарах мажилиса вице-министр финансов заявил, что с начала 2026 года для казахстанского бизнеса начнется жизнь "с чистого листа" - без проверок за предыдущие годы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Разработаны дополнительные меры, чтобы нагрузка для малого и микробизнеса была минимальной. В первую очередь - непроведение налоговых проверок за предыдущие периоды.

С 1 января мы начинаем жизнь "с чистого листа": не проверяем 2023, 2024 и 2025 годы. Для малого бизнеса это 3-летний период исковой давности. Также не будут проводиться камеральные проверки - сопоставление данных отчетности с другими источниками информации, за исключением доходов нерезидентов", - заявил вице-министр Минфина Ержан Биржанов.

Он добавил, что проверочные мероприятия для бизнеса могут проводиться, если такое решение выносится правоохранительными органами в рамках возбужденного уголовного дела - это стандартная процедура.

"Сам налогоплательщик может также инициировать проверку, например, при возврате НДС: если налогоплательщик заявляет о необходимости получить НДС, он подает заявление, и в этом случае мы можем выйти на проверку.

Это не налоговая амнистия. Мы полностью налоги не списываем. Мы просто не проводим проверки за старые периоды. По налоговой задолженности - если она имеется, то по основному платежу мы принимаем оплату до 1 апреля. Если налогоплательщик оплачивает добровольно, мы не взыскиваем ни пени, ни штрафных санкций", - заявил вице-министр.

Напомним, неделю назад правительством Казахстана были приняты решения, касающиеся поддержки бизнеса и налоговой политики. С 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа".

Также напомним, в Казахстане с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс РК. Как сообщалось ранее, в рамках него появится сразу три специальных налоговых режима, а некоторые старые будут упразднены.

В упрощенном налоговом режиме (статья 687 Налогового кодекса РК) ставка налогообложения составит 3%, которые в равных долях приходятся на ИПН и социальный налоги. Сдача налоговой отчетности и оплата налога будут производиться раз в полгода. Почитать подробнее обо всех трех режимах можно здесь.

