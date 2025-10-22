В "КазАвтоЖол" ответили на обвинения в "лоббировании интересов" во время конкурсов

В АО "НК "КазАвтоЖол" опровергли информацию о том, что работники нацкомпании лоббируют интересы третьих лиц во время конкурсных процедур, передает NUR.KZ.

В "КазАвтоЖол" рассказали, что сейчас проводятся конкурсные процедуры. В нацкомпании подчеркнули, что все процессы "проходят строго в соответствии с законодательством, на принципах прозрачности, справедливости и равного доступа".

"В Сети распространяется недостоверная информация. Разъясняем, что сведения о якобы возможном лоббировании чьих-либо интересов не соответствуют действительности.

Иногда поступают предложения сомнительного характера. Напоминаем, что участие в подобных схемах влечет ответственность, предусмотренную законом", - сказано в заявлении.

В нацкомпании также дали совет: при выявлении попыток давления, вмешательства или коррупционных действий, нужно незамедлительно обращаться в уполномоченные государственные органы.

В августе текущего года в "КазАвтоЖол" опубликовали обращение к казахстанским водителям, недовольным суммой оплаты за проезд по платным дорогам.

А в мае представители Министерства транспорта ответили на обвинения ассоциации перевозчиков в "лоббировании интересов инокомпаний".

