Полицейские обратились к казахстанцам из-за тумана
В Акмолинской области из-за густого тумана вводилось ограничение скоростного режима, а в Атырауской - объявили штормовое предупреждение. Водителей просят быть внимательными, передает NUR.KZ.
По информации новостного Telegram-канала МВД, неблагоприятные погодные условия в осенне-зимний период значительно осложняют дорожную обстановку и увеличивают риск ДТП. Особенно опасны туман и гололед, когда водителям становится сложно оценить дистанцию, скорость движения и дорожную ситуацию в целом.
Батальон патрульной полиции управления полиции Атырау напоминает: в условиях тумана категорически запрещается выполнять обгон и резкие маневры.
Использование дальнего света фар также недопустимо - свет отражается от водяного пара и снижает видимость. В таких случаях следует включать ближний свет фар и противотуманные фары.
Кроме того, при скользком дорожном покрытии важно снижать скорость, избегать резкого торможения и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.
Полицейские отмечают, что основной причиной большинства ДТП остаются нарушения правил дорожного движения - превышение скорости, опасные обгоны и невнимательность за рулем. При неблагоприятных погодных условиях такие действия становятся особенно опасными.
Сотрудники полиции призвали водителей:
- по возможности воздерживаться от поездок при тумане и гололеде;
- строго соблюдать правила дорожного движения;
- не пользоваться мобильным телефоном во время движения;
- обязательно пристегивать ремень безопасности.
Как сообщается в официальном Telegram-канале АО "НК "КазАвтоЖол", в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (ограничением видимости и густым туманом) временно вводилось ограничение скоростного режима для всех видов автотранспорта на участке автодороги Астана - Кокшетау (с обходом) - Петропавловск - граница РФ (пограничный пункт "Жана жол"), 144-180 км.
"Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - уточнили в нацкомпании.
По последним данным, в связи с улучшением погодных условий снято временное ограничение скоростного режима на участке автодороги Астана - Щучинск на 144-180 км.
Ранее из-за плохой погоды в Восточно-Казахстанской области на автодороге Усть-Каменогорск - Таргын - Самарское ввели ограничения для транспорта, необорудованного зимними шинами. Водителей просили соблюдать меры предосторожности при планировании маршрута.
До этого непогода накрыла Павлодарскую область - первый снег вызвал коллапс в регионе. В полиции предупреждали, что из-за снега на дорогах образовалась гололедица, несколько трасс закрыли из-за плохой погоды. В акимате Павлодара рассказали, что коммунальные службы города работали в усиленном режиме.
