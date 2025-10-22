"Откуда взять на первый взнос?": как казахстанцы смогут купить жилье в новых реалиях, спросили министра

Депутат Ажар Сагындыкова на заседании мажилиса задала вопрос министрам о том, как будут казахстанцы с низким доходом приобретать жилье при ставке Нацбанка в 18%, передает NUR.KZ.

"Мы все хорошо знаем, что Нацбанк повысил базовую ставку до 18%. В связи с этим ряд банков временно приостановили выдачу ипотечных кредитов. Многие наши соотечественники, планировавшие приобрести жилье, вынуждены отложить свои планы.

При этом в бюджете на 2026 год не предусмотрены средства на выплату госпремий вкладчикам “Отбасы банк”, а это 90 млрд тенге. Повышение базовой ставки и введение нового Налогового кодекса могут привести к росту первоначального взноса при покупке жилья и, соответственно, к дальнейшему удорожанию и снижению доступности жилья в 2026 году.

Как будет решаться данный вопрос? Как наши граждане с низкими доходами смогут приобрести жилье и накопить на первоначальный взнос? И если государственная премия не заложена в республиканский бюджет, каким образом она будет выплачиваться?" — задала вопрос Ажар Сагындыкова.

Министр Мади Такиев ответил, что за 12 лет существования “Отбасы банк” из бюджета было выделено порядка 900 млрд тенге.

"На текущий трехгодичный бюджет у нас тоже предусмотрено порядка 210 млрд тенге. Тем самым мы за эту историю успели увеличить количество вкладчиков почти в 10 раз. Сегодня их количество составляет уже 2,1 млн человек.

Учитывая, что "Отбасы банк" - это государственный банк, сегодня он финансово устойчив, чистые доходы по итогам 2024 года составили 121 млрд тенге. Было принято решение, что финансирование премий будет осуществляться за счет собственных средств банка. Тем самым мы снизим нагрузку на бюджет. Для вкладчиков ничего не меняется - это те же государственные средства, поэтому такое решение и было принято", - отметил министр.

Также министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев добавил, что перед населением нет долгов по госпремии.

"Мы в рабочем порядке этот вопрос решаем. По прошлому году из резервов правительства было выделено 10,8 млрд тенге. Оставшаяся сумма в рамках мер по обеспечению макроэкономической стабильности будет выделена - этот вопрос будет решён.

По текущему году мы в конце года подведём итоги, посмотрим сумму и вместе с Министерством финансов и банком отработаем вопрос, будем выходить уже с корректировкой на следующий год", - рассказал министр.

Нагаспаев сообщил, что процентные ставки и льготное кредитование для населения с низким уровнем доходов останутся неизменными, а льготные программы будут продолжаться.

Напомним, ранее сообщалось, что банки перестали выдавать ипотеку.

Также эксперты рассказывали, когда банки Казахстана вновь начнут выдавать ипотеки. Почему банки перестали выдавать ипотеку в Казахстане

