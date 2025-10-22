Когда банки Казахстана вновь начнут выдавать ипотеки, ответили эксперты

Эксперты на рынке жилья призывают казахстанцев не паниковать из-за паузы в ипотечном кредитовании. Специалисты считают, что она скоро закончится, передает "31 канал".

Как отмечает телеканал, после повышения базовой ставки рынок казахстанцам все чаще отказывают в займах.

Эксперты, отвечая на опасения и недовольство казахстанцев, пояснили, что в последние годы основными игроками на ипотечном рынке оставались пять–шесть банков. Сейчас только часть из них продолжает выдавать кредиты под 20–21%, остальные пересматривают условия и перестраивают свою стратегию.

"Буквально через неделю-две мы увидим, как они вернутся в строй. Поэтому никаких явных изменений на рынке ипотеки банков второго уровня не происходит. Это всего лишь информационный шум, который возник вокруг сегодняшней ситуации", - считает международный эксперт по недвижимости Лев Тетин.

Согласно официальным данным, доля ипотечных сделок составляет около 30% от общего объема купли-продажи жилья, поэтому активность на рынке снизится, но резкого обвала цен не ожидается, скорее, произойдет умеренная корректировка стоимости.

"Ничего катастрофического для рынка сейчас не произошло. Даже при остановке этих ипотек все это скорректирует, это немножко остудит рынок, уменьшатся темпы удорожания новостроек, не будет этих галопирующих 2-3% в месяц, это будет максимум процент в месяц", - заявил эксперт по недвижимости Александр Пак.

Экономисты говорят, что сегмент ипотечного кредитования в Казахстане демонстрирует рекордные темпы роста - за девять месяцев этого года показатель увеличился на 26%. Однако в ближайшие месяцы рынок жилья, по прогнозам аналитиков, будет находиться в стадии ожидания, но долго это, вероятнее всего, не продлится. Спрос на жилье остается высоким, особенно в крупных городах.

Ранее сообщалось, что в скором времени в Казахстане снизят предельную ставку вознаграждения по ипотекам – с 25% до 20%. Это еще сильнее сократит потенциальную выгоду ипотечных займов для банков.

А до этого глава Нацбанка рассказал о том, могут ли банки из-за этого начать отказываться от выдачи ипотечных займов казахстанцам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.