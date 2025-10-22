Четыре автобуса временно изменят схемы движения в Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Кристина Кривцанова
    Кристина Кривцанова
    Выпускающий редактор

    Четыре автобуса временно изменят схемы движения в Алматы

    Опубликовано:

    Автобусы едут по улице
    Улицы Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

    Жителей Алматы предупреждают о временном изменении схем движения четырех маршрутов. Связано это с ремонтными работами, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

    Как сообщили в ведомстве, из-за дорожно-строительных работ улица Бекешева на участке от улицы Жандосова до улицы Белжайлау будет перекрыта с 22 по 31 октября. В этой части города проводятся работы по среднему ремонту дороги и по прокладке сетей водоснабжения.

    В связи с этим временно изменят свои схемы движения следующие маршруты:

    №14

    • в южном направлении: пр. Абая – ул. Медеубекова – ул. Толебекова – ул. Жандосова – ул. Даулеткерея – ул. Байсултанова – ул. Айтматова – ул. Рыскулова – далее по схеме;
    • в обратном направлении: ул. Кунаева – ул. Ашимова – ул. Айтматова – ул. Ер Тостик – ул. Даулеткерея – ул. Жандосова – ул. Толебекова – ул. Медеубекова – пр. Абая – далее по схеме.

    №26

    • в южном направлении: пр. Абая – ул. Медеубекова – ул. Толебекова – ул. Жандосова – далее по схеме;
    • в обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Толебекова – ул. Медеубекова – пр. Абая – далее по схеме.

    №44

    • в южном направлении: пр. Абая – ул. Медеубекова – ул. Толебекова – ул. Жандосова – далее по схеме;
    • в обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Толебекова – ул. Медеубекова – пр. Абая – далее по схеме.

    №49

    • в южном направлении: ул. Медеубекова – ул. Толебекова – до конечного пункта «ул. Карьерная»;
    • в обратном направлении: начало с конечного пункта «ул. Карьерная» – ул. Толебекова – ул. Медеубекова – далее по схеме.

    "Просим жителей микрорайона Акжар отнестись с пониманием. Все работы проводятся в целях улучшения транспортной и инженерной инфраструктуры района", - добавили в ведомстве.

    Ранее мы писали, что в Алматы появится кольцевая развязка на пересечении проспекта Аль-Фараби и улиц Ушкемпирова и Каппаров.

    Также стало известно, что в мегаполисе появятся новые парковочные зоны. Они будут платными, и разместят их на самых загруженных улицах в четырех районах.

    Кроме того, на некоторых перекрестках в Алматы появилась "вафельная" разметка - так в южной столице планируют бороться с пробками.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.