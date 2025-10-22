Четыре автобуса временно изменят схемы движения в Алматы

Жителей Алматы предупреждают о временном изменении схем движения четырех маршрутов. Связано это с ремонтными работами, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщили в ведомстве, из-за дорожно-строительных работ улица Бекешева на участке от улицы Жандосова до улицы Белжайлау будет перекрыта с 22 по 31 октября. В этой части города проводятся работы по среднему ремонту дороги и по прокладке сетей водоснабжения.

В связи с этим временно изменят свои схемы движения следующие маршруты:

№14

в южном направлении: пр. Абая – ул. Медеубекова – ул. Толебекова – ул. Жандосова – ул. Даулеткерея – ул. Байсултанова – ул. Айтматова – ул. Рыскулова – далее по схеме;

в обратном направлении: ул. Кунаева – ул. Ашимова – ул. Айтматова – ул. Ер Тостик – ул. Даулеткерея – ул. Жандосова – ул. Толебекова – ул. Медеубекова – пр. Абая – далее по схеме.

№26

в южном направлении: пр. Абая – ул. Медеубекова – ул. Толебекова – ул. Жандосова – далее по схеме;

в обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Толебекова – ул. Медеубекова – пр. Абая – далее по схеме.

№44

в южном направлении: пр. Абая – ул. Медеубекова – ул. Толебекова – ул. Жандосова – далее по схеме;

в обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Толебекова – ул. Медеубекова – пр. Абая – далее по схеме.

№49

в южном направлении: ул. Медеубекова – ул. Толебекова – до конечного пункта «ул. Карьерная»;

в обратном направлении: начало с конечного пункта «ул. Карьерная» – ул. Толебекова – ул. Медеубекова – далее по схеме.

"Просим жителей микрорайона Акжар отнестись с пониманием. Все работы проводятся в целях улучшения транспортной и инженерной инфраструктуры района", - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Алматы появится кольцевая развязка на пересечении проспекта Аль-Фараби и улиц Ушкемпирова и Каппаров.

Также стало известно, что в мегаполисе появятся новые парковочные зоны. Они будут платными, и разместят их на самых загруженных улицах в четырех районах.

Кроме того, на некоторых перекрестках в Алматы появилась "вафельная" разметка - так в южной столице планируют бороться с пробками.

