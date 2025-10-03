Кольцевую развязку построят на Аль-Фараби в Алматы

В Алматы появится кольцевая развязка на пересечении проспекта Аль-Фараби и улиц Ушкемпирова и Каппарова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как рассказали в акимате, Управлением развития дорожной инфраструктуры Алматы рассматривались различные варианты транспортной развязки на перекрестке Аль-Фараби – Ремизовка, чтобы выбрать оптимальное проектное решение.

Планируется, что развязка должна обеспечить повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности.

"Учитывая стесненные условия принято решение о реализации одноуровневой развязки с кольцевым пересечением на пересечении улиц Ушкемпирова и Каппарова.

Данный вариант требует минимального переустройства инженерных сетей и не предусматривает выкупа частных земельных участков, а также не требует перекрытия движения по проспекту Аль-Фараби в период строительства", - сообщили в акимате города.

Более точные технико-экономические показатели, включая стоимость и сроки строительно-монтажных работ будут определены после разработки и утверждения проектных решений.

Сообщается, что завершение проектных работ и получение заключения государственной экспертизы запланированы на январь 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что аким Алматы Дархан Сатыбалды в рамках рабочего объезда посетил участок по строительству пробивок и поручил ускорить работы по выкупу земель для пробивки улиц Рыскулова и Жубанова. Недавно заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев рассказал, когда откроют для движения улицу Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, которую "пробивают" более 5 лет. До этого аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева также ответил на вопрос, когда завершится многолетняя пробивка проспекта Абая.

