"Вафельная" разметка появилась на перекрестках Алматы: зачем она нужна
На некоторых перекрестках в Алматы появилась "вафельная" разметка - так в южной столице планируют бороться с пробками, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
Как объяснили в полиции, "вафельница" должна увеличить пропускную способность и помочь в борьбе с пробками. Ее нанесли на загруженные перекрестки, где запрещен выезд на участок при занятом выезде с него.
Отмечается, что "вафельная" разметка визуально обозначает границы перекрестка и предупреждает водителей о недопустимости выезда, если впереди образовался затор.
По информации Управления административной полиции ДП Алматы, разметка нанесена на следующие перекрестки:
- проспект Абая - проспект Назарбаева,
- проспект Абая - улица Момышулы,
- улица Толе би - улица Розыбакиева.
"Эта мера направлена на сокращение числа искусственных заторов, которые нередко возникают из-за того, что водители выезжают на занятый перекресток. Новая разметка поможет сделать движение более упорядоченным и безопасным", - отметил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.
Напомним, в сентябре на одном из проспектов Алматы была замечена нетипичная для города желтая дорожная разметка пунктиром. Водителям разъяснили, что означает это новшество.
До этого мы писали о синей дорожной разметке на улице Наурызбай батыра в Алматы, где начали выделять зоны коммунальных платных парковок.
А в октябре 2023 года разметка желтого цвета служила дополнительным сигналом водителям о том, что на участке нельзя совершать обгон, давать задний ход, перестраиваться в этой зоне.
