Казахстанка дала сфотографировать себя на улице и оказалась подозреваемой в деле на 14 млн тенге
Жительница Караганды стала подозреваемой в деле о мошенничестве на 14 млн тенге. По словам ее мужа, это произошло после случайной фотосессии на улице, сообщает Седьмой канал.
По информации телеканала, в Караганде девушка после уличной фотосессии стала фигурантом уголовного дела по статье "Мошенничество". Выяснилось, что через счет карагандинки была переведена крупная сумма денег. При этом сама подозреваемая рассказывает, что в это время была в больнице - ей делали операцию.
После звонка из полиции супруги обратились в банк. Оказалось, что за сутки через счет девушки прошло почти 14 млн тенге. Правда, саму верификацию проводили с другого устройства, сообщили специалисты. После этого все коды подтверждения начали уходить на другой номер. А деньги переводили мелкими суммами в доллары и снимали со счета. Таким образом, карагандинка стала подозреваемой в деле о мошенничестве.
Уголовное дело завели в Таразе, так как именно оттуда стали поступать жалобы от пострадавших, тех, на кого брали кредиты. А незаконно полученные суммы через счет карагандинки уходили самим мошенникам.
По словам мужа девушки Артема Богданова, все с бесплатной фотосессии на улице. Супруги намерены обращаться в полицию и доказывать, что не принимали никакого участия в этой запутанной схеме.
"Девушка начала фотографировать на телефон, пару фото красивых сделала, показала, попросила номер телефона, мол, я потом скину это все бесплатно. Начала просить: "Встаньте в такую позу, в такую". В итоге прошла верификацию. Когда жена на операции была, мне начали звонить с Тараза милиция о том, что ваша жена обвиняется в мошенничестве, что ей перевели крупную сумму денег и пишут заявления", - рассказал Богданов.
По словам юриста Мейрамгали Мурзалипова, в сентябре ввели ответственность в отношении дропперов - лиц, через которых деньги были переведены на другие счета.
"И в конце концов - это значит они доходят до счетов самих мошенников. То есть, их используют как занавес, чтобы затруднить выявляемость конкретных виновных лиц, организаторов, а значит данных преступных схем", - прокомментировал юрист.
Напомним, 16 сентября в Казахстане вступила в силу новая статья 232-1 Уголовного кодекса РК, устанавливающая ответственность за дропперство.
В зависимости от степени тяжести преступления, дропперы могут получить не только крупный штраф, но и срок.
