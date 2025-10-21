"Взаимодействуют с детьми через группы и чаты": казахстанских родителей предупредили в полиции

О новых схемах интернет-мошенничества, направленных на вовлечение детей через популярные онлайн-игры и игровые сообщества, предупредили казахстанцев, передает NUR.KZ.

Как сообщают в Департаменте полиции области Абай, мошенники активно взаимодействуют с детьми через группы и чаты, посвященные онлайн-играм.

Злоумышленники обещают виртуальные валюты или бонусы за выполнение различных заданий. Сначала они предлагают детям бесплатно получить "улучшения" для игр в обмен на выполнение простых действий.

После того как ребенок соглашается, мошенники просят его открыть смартфон родителей и продиктовать SMS-коды, которые поступают при попытке взлома аккаунтов и цифровых ресурсов.

В некоторых случаях дети, не подозревая о происходящем, открывают мобильные банковские приложения своих родителей и переводят деньги по QR-кодам, которые им отправляют злоумышленники.

Бывают ситуации, когда аферисты с помощью несовершеннолетних оформляют онлайн-кредиты на имена их родителей, а затем похищают средства. Если дети имеют собственные банковские карты, мошенники побуждают их перевести деньги за покупку виртуальной валюты или игровых "скинов" по заманчиво низкой цене.

Департамент полиции области Абай призывает родителей усилить контроль за онлайн-активностью детей и регулярно проводить профилактические беседы.

"В игре можно возродиться. В реальной жизни - нет. Подумай, прежде чем нажать кнопку", - предупредили детей в полиции области Абай.

Добавим, мы также писали о том, как мошенники получают доступ к личным данным детей путем видеозвонков с обещанием бонуса в играх за включение демонстрации экрана.

Напомним, что это уже не первая мошенническая схема, направленная именно на детей - ранее для этого применялись обещания выигрыша в игре.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.