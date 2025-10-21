jitsu gif
    Священника отстранили от службы в Актобе, но вскоре вернули

    Опубликовано:

    Настоятель храма князя Владимира
    Отец Димитрий. Фото: diapazon.kz

    Жители Актобе забили тревогу после новостей об отстранении отца Димитрия. В епархии пояснили: священник уже вернулся к службе, ситуация прояснена, передает "Диапазон".

    15 октября в редакцию обраттились обеспокоенные жители Актобе. Горожане рассказали, что настоятеля храма князя Владимира отца Димитрия (Дмитрий Соловьев) отстранили от службы.

    По словам прихожан, это известие вызвало волнение - многие не понимали, почему так произошло. Люди отмечали, что батюшка пользуется большим уважением и любовью в городе: он всегда готов выслушать, помочь, не отказывает никому в поддержке.

    Чтобы прояснить ситуацию, редакция обратилась за комментарием в Актюбинскую и Кызылординскую епархию. Секретарь епархии, иерей Борис Фатеев сообщил, что батюшка Димитрий вновь продолжил служить, никаких серьезных мер в отношении него не предпринималось.

    "Это было обычное замечание, как бывает и в других организациях. На время выяснения обстоятельств его отстранили, но не более. Сейчас все в порядке - отец Димитрий служит, как и раньше", - пояснил Борис Фатеев.

    Он отметил, что ситуация получила широкий общественный резонанс, хотя подобные случаи время от времени происходят и с другими священнослужителями. 

    "В этом нет ничего необычного - разные обстоятельства могут возникать внутри любой организации", - сообщил он.

    Правда, конкретную причину отстранения, в епархии не озвучили.

    Между тем прихожане храма князя Владимира рассказали, что рады возвращению батюшки и искренне переживали за него.

    "Мы волновались, когда узнали, что его отстранили. Для нас он не просто священник, а человек с большим сердцем. Мы рады, что он вернулся, для нас это был настоящий праздник", - поделилась Ольга.

    Ранее в Актобе задержали мужчину, который справил нужду рядом с мечетью. В акимате заявили, что он совершил действия, противоречащие нормам морали и общественной этики. Поступок мужчины вызвал возмущение горожан. Ему грозит административное наказание.

    Летом жительница Актобе пожаловалась, что в мечети к ней приставал мужчина. Его действия попали на камеру. В полиции сообщали, что провели с мужчиной профилактическую беседу и составили на него протокол.

