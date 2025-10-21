Священника отстранили от службы в Актобе, но вскоре вернули

Жители Актобе забили тревогу после новостей об отстранении отца Димитрия. В епархии пояснили: священник уже вернулся к службе, ситуация прояснена, передает "Диапазон".

15 октября в редакцию обраттились обеспокоенные жители Актобе. Горожане рассказали, что настоятеля храма князя Владимира отца Димитрия (Дмитрий Соловьев) отстранили от службы.

По словам прихожан, это известие вызвало волнение - многие не понимали, почему так произошло. Люди отмечали, что батюшка пользуется большим уважением и любовью в городе: он всегда готов выслушать, помочь, не отказывает никому в поддержке.

Чтобы прояснить ситуацию, редакция обратилась за комментарием в Актюбинскую и Кызылординскую епархию. Секретарь епархии, иерей Борис Фатеев сообщил, что батюшка Димитрий вновь продолжил служить, никаких серьезных мер в отношении него не предпринималось.

"Это было обычное замечание, как бывает и в других организациях. На время выяснения обстоятельств его отстранили, но не более. Сейчас все в порядке - отец Димитрий служит, как и раньше", - пояснил Борис Фатеев.

Он отметил, что ситуация получила широкий общественный резонанс, хотя подобные случаи время от времени происходят и с другими священнослужителями.

"В этом нет ничего необычного - разные обстоятельства могут возникать внутри любой организации", - сообщил он.

Правда, конкретную причину отстранения, в епархии не озвучили.

Между тем прихожане храма князя Владимира рассказали, что рады возвращению батюшки и искренне переживали за него.

"Мы волновались, когда узнали, что его отстранили. Для нас он не просто священник, а человек с большим сердцем. Мы рады, что он вернулся, для нас это был настоящий праздник", - поделилась Ольга.

