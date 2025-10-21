Казахстанцы смогут прямым рейсом летать из Алматы в Токио
Air Astana откроет прямое авиасообщение по маршруту Токио - Алматы. Запуск рейсов запланирован на март 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.
В Telegram-канале акимата Алматы сообщается о запуске прямых авиарейсов из мегаполиса в Токио - об этом стало известно во время встречи крупнейших туроператоров Японии с представителями казахстанской туристической индустрии. Уже в первый год в Казахстане ожидают визита до 7 тыс. японских гостей.
"В мероприятии приняли участие 10 ведущих туроператоров Токио, охватывающих ключевые сегменты выездного туризма - от культурных и природных маршрутов до премиальных путешествий и MICE-направлений.
Участники обсудили совместные программы, продвижение туристических продуктов и формирование имиджа Алматы как "восточного центра притяжения" для японских путешественников", - говорится в сообщении.
Особый интерес у японских коллег вызвали природные красоты Алматы: горы Тянь-Шань, курорт Шымбулак, Чарынский каньон и традиционная местная кухня.
"Этот рейс станет важным шагом к укреплению связей и развитию туризма между Казахстаном и Японией", - заключили в акимате.
Весной также сообщалось, что в Казахстане откроются новые прямые рейсы в 10 стран: Венгрию, Германию, Турцию, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Корею и Вьетнам.
В прошлом году мы писали, что Air Astana запускает беспосадочный рейс из Алматы в Лондон, который станет одним из самых продолжительных рейсов на А321LR в мире.
