Казахстанцы смогут прямым рейсом летать из Алматы в Токио

Air Astana откроет прямое авиасообщение по маршруту Токио - Алматы. Запуск рейсов запланирован на март 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

В Telegram-канале акимата Алматы сообщается о запуске прямых авиарейсов из мегаполиса в Токио - об этом стало известно во время встречи крупнейших туроператоров Японии с представителями казахстанской туристической индустрии. Уже в первый год в Казахстане ожидают визита до 7 тыс. японских гостей.

"В мероприятии приняли участие 10 ведущих туроператоров Токио, охватывающих ключевые сегменты выездного туризма - от культурных и природных маршрутов до премиальных путешествий и MICE-направлений.

Участники обсудили совместные программы, продвижение туристических продуктов и формирование имиджа Алматы как "восточного центра притяжения" для японских путешественников", - говорится в сообщении.

Особый интерес у японских коллег вызвали природные красоты Алматы: горы Тянь-Шань, курорт Шымбулак, Чарынский каньон и традиционная местная кухня.

"Этот рейс станет важным шагом к укреплению связей и развитию туризма между Казахстаном и Японией", - заключили в акимате.

Весной также сообщалось, что в Казахстане откроются новые прямые рейсы в 10 стран: Венгрию, Германию, Турцию, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Корею и Вьетнам.

В прошлом году мы писали, что Air Astana запускает беспосадочный рейс из Алматы в Лондон, который станет одним из самых продолжительных рейсов на А321LR в мире.

