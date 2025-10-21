"Справил нужду": служебное расследование проводят в полиции Алматы после видео в Сети

В Сети появилось видео, снятое в Алматы, где, как утверждается, нетрезвый сотрудник справил малую нужду на глазах у людей. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Qumash. Как написали авторы, их подписчик сообщил, что сотрудник был пьян и справил нужду (малую) перед людьми в Алматы.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию. В ведомстве сообщили, что личность мужчины на видео устанавливается.

"По данному факту назначено служебное расследование. В настоящее время устанавливаются личность мужчины, запечатленного на видео, и его возможная причастность к правоохранительным органам. Обстоятельства происшествия тщательно проверяются", - сообщили в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Руководство департамента подчеркивает свою принципиальную позицию: в органах внутренних дел нет и не будет места лицам, дискредитирующим честь и звание полицейского.

"Мы открыты и объективны в подобных вопросах. В случае подтверждения информации виновное лицо будет привлечено к строгой ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел", - отметили в ДП Алматы.

Добавим, ранее в Сети появилось видео, снятое жильцами одного из многоэтажных домов в Алматы. Авторы утверждают, что некий мужчина справил нужду прямо с балкона. Пост прокомментировали в полиции.

Также астанчане в конце лета пожаловались, что в их подъезде испражнился мужчина. В полиции сообщили, что правонарушитель установлен. За совершение мелкого хулиганства в отношении него возбудили административное производство.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.