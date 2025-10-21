"Справил нужду": служебное расследование проводят в полиции Алматы после видео в Сети
Опубликовано:
В Сети появилось видео, снятое в Алматы, где, как утверждается, нетрезвый сотрудник справил малую нужду на глазах у людей. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Видео появилось в Telegram-канале Qumash. Как написали авторы, их подписчик сообщил, что сотрудник был пьян и справил нужду (малую) перед людьми в Алматы.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию. В ведомстве сообщили, что личность мужчины на видео устанавливается.
"По данному факту назначено служебное расследование. В настоящее время устанавливаются личность мужчины, запечатленного на видео, и его возможная причастность к правоохранительным органам. Обстоятельства происшествия тщательно проверяются", - сообщили в пресс-службу Департамента полиции Алматы.
Руководство департамента подчеркивает свою принципиальную позицию: в органах внутренних дел нет и не будет места лицам, дискредитирующим честь и звание полицейского.
"Мы открыты и объективны в подобных вопросах. В случае подтверждения информации виновное лицо будет привлечено к строгой ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел", - отметили в ДП Алматы.
Добавим, ранее в Сети появилось видео, снятое жильцами одного из многоэтажных домов в Алматы. Авторы утверждают, что некий мужчина справил нужду прямо с балкона. Пост прокомментировали в полиции.
Также астанчане в конце лета пожаловались, что в их подъезде испражнился мужчина. В полиции сообщили, что правонарушитель установлен. За совершение мелкого хулиганства в отношении него возбудили административное производство.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2299719-spravil-nuzhdu-sluzhebnoe-rassledovanie-provodyat-v-policii-almaty-posle-video-v-seti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах