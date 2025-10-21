Руководству полиции Алматы пришлось бегать и подтягиваться во время проверки (видео)

В Алматы проверили уровень профессиональной и физической подготовки руководящего состава полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса. Им приходилось бегать и подтягиваться на турниках.

В Алматы состоялось централизованное тестирование сотрудников руководящего состава департаментов полиции и других структурных подразделений МВД РК. Руководителей проверяли на уровень профессиональной, физической и служебно-прикладной подготовки.

Участники должны были продемонстрировать знания законов, результаты по огневой и физической подготовке, а также практические навыки, необходимые в ежедневной служебной деятельности.

"Поддержание высокого уровня профессиональной подготовки руководящего состава — одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Эти проверки позволяют не только оценить знания и навыки, но и стимулируют постоянное совершенствование служебной выучки и физической формы сотрудников полиции", - отметил начальник управления специальной и профессиональной подготовки ДП города Алматы Ерлан Абсадык.

В марте 2024 года официальной представитель МВД Шынгыс Алекешев рассказал, как будет проводиться внеочередная аттестация полицейских.

"Если в 2012 году инициатива по аттестации спускалась от Администрации президента, то в этот раз МВД само инициировало данную меру, которая была поддержана главой государства. Еще один момент - если в 2012 году аттестация коснулась всех сотрудников, то в этот раз внеочередная аттестация проводится точечно и касается руководителей среднего звена", - сказал тогда Алекешев.

Также в прошлом году стало известно, сколько полицейских не соответствуют занимаемым должностям после аттестации.

