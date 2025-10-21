jitsu gif
    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Редактор региональных новостей

    Жительница ЗКО получит деньги после увольнения из-за разногласий

    Опубликовано:

    Женщина держит деньги в руках
    Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    Женщина через суд хотела оспорить увольнение из частного детского сада. В итоге работодатель выплатит ей 400 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, иск женщины к частному детскому саду рассмотрел Казталовский районный суд.

    В иске содержалось требование об отмене и признании незаконным приказа об увольнении, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, пенсионных и медицинских страховых взносов, налоговых удержаний, командировочных расходов, а также сумм, израсходованных за счет собственных средств.

    Суд установил, что истец работала методистом в частном детском саду.

    "В связи с возникшими разногласиями трудовой договор был прекращен, при этом работодателем не были произведены необходимые выплаты и перечисления", - отметили в суде.

    В ходе подготовки дела к судебному разбирательству от сторон поступило совместное заявление об утверждении медиативного соглашения.

    Согласно его условиям, женщина отказалась от заявленных требований, а работодатель обязался до апреля 2026 года выплатить ей 400 тысяч тенге, отменить приказ об увольнении и произвести перечисление пенсионных и медицинских страховых взносов и налоговых удержаний с июля 2024 года по июнь 2025 года.

    Суд утвердил медиативное соглашение. В связи с этим судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат возврату, а производство по гражданскому делу прекращено. Определение суда пока не вступило в законную силу.

    Ранее в Уральске апелляционная инстанция восстановила преподавателя на полную ставку после того, как университет безосновательно сократил ее нагрузку. Суд признал обоснованным ее требование о восстановлении на работе в должности преподавателя образовательной программы по подготовке учителей информатики и ІТ-специалистов на одну ставку.

    А учительницу из Тараза уволили за якобы аморальный проступок. Педагог настаивала, что никаких аморальных действий не совершала, а конфликт с родителями учащихся возник из-за разногласий по вопросам учебного процесса. Суд постановил восстановить ее в должности и выплатить зарплату и компенсацию.

