    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Редактор региональных новостей

    Преподаватель судилась с университетом в Уральске и вернула себе работу

    Опубликовано:

    Студенты слушают преподавателя
    Занятие в университете. Иллюстративное фото: urbazon / Getty Images

    Апелляционная инстанция восстановила преподавателя на полную ставку после того, как университет безосновательно сократил ее нагрузку, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина обратилась в апелляционную инстанцию с исковым требованием признать приказ об увольнении незаконным, восстановить ее на работе и взыскать заработную плату за время вынужденного прогула.

    Решение суда первой инстанции истец сочла необоснованным и подала апелляционную жалобу.

    Ранее между женщиной и Западно-Казахстанским университетом имени Утемисова был заключен трудовой договор, согласно которому ее приняли на должность преподавателя кафедры информатики.

    Однако через несколько лет трудовой договор с истцом расторгли. Суд установил, что увольнение произошло в связи с сокращением общего количества часов учебной нагрузки.

    Женщине направили уведомление о том, что работодатель принял решение изменить условия труда. Ей предложили продолжить работу в рамках квалификации на одну ставку инженера-программиста центра информационных технологий с сохранением 0,25 ставки преподавателя дисциплины. Однако истец отказалась от данного предложения.

    Она заявила требование о восстановлении ее на работе в должности преподавателя образовательной программы по подготовке учителей информатики и ІТ-специалистов на одну ставку.

    Суд первой инстанции частично удовлетворил требования, восстановив женщину в должности преподавателя на 0,25 ставки.

    Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обжаловала его в апелляционном порядке.

    Апелляционный суд признал доводы женщины обоснованными и постановил восстановить в ранее занимаемой должности с предоставлением полной ставки, поскольку доказательства, подтверждающие снижение нагрузки истца, ответчик суду не представил.

    Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что учительницу из Тараза уволили за якобы аморальный проступок, несовместимый с продолжением работы. Педагог настаивала, что никаких аморальных действий не совершала, а конфликт с родителями учащихся возник из-за разногласий по вопросам учебного процесса. Суд постановил восстановить ее в должности и выплатить зарплату и компенсацию.

    В Жамбылской области трех преподавателей признали незаконно уволенными из школы. Суд восстановил их на прежних должностях, а также обязал выплатить им более 10 млн тенге. Директор нарушила права учителей об уведомлении после достижения пенсионного возраста не менее чем за 1 месяц до даты расторжения трудового договора.

