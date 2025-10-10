Уволенную за "аморальный проступок" учительницу из Тараза восстановили в должности

Учительницу из Тараза уволили за якобы аморальный проступок, но суд постановил восстановить ее в должности и выплатить зарплату и компенсацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску женщины к средней школе рассмотрел Таразский городской суд.

"Поводом для обращения в суд стало увольнение педагога за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы. Истец настаивала, что никаких аморальных действий не совершала, а конфликт с родителями учащихся возник из-за разногласий по вопросам учебного процесса", - уточнили в суде.

В ходе проверки, проведенной в марте 2025 года, нарушений педагогической этики не установили, что и послужило основанием для оспаривания приказа об увольнении.

Представители школы ссылались на жалобы родителей и иск не признали.

Выяснилось, что вопрос якобы аморального поведения педагога не рассматривался советом по педагогической этике, как того требует Закон "О статусе педагога".

"Решение об увольнении принято без участия совета по этике и без документального подтверждения проступков, на которые ссылался работодатель", - подчеркнули в суде.

Профсоюзный комитет школы также не поддержал расторжение трудового договора, указав на отсутствие доказательств нарушений со стороны педагога.

При таких обстоятельствах суд признал приказ об увольнении незаконным и решил восстановить женщину в должности учителя начальных классов.

Кроме того, в ее пользу взыскали заработную плату за время вынужденного прогула в размере 1,8 млн тенге, компенсацию морального вреда 50 тысяч тенге и судебные издержки на 300 тысяч тенге. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Жамбылской области трех преподавателей признали незаконно уволенными из школы. Суд восстановил их на прежних должностях, а также обязал выплатить им более 10 млн тенге. Директор нарушила права учителей об уведомлении после достижения пенсионного возраста не менее чем за 1 месяц до даты расторжения трудового договора.

Также в Жамбылской области педагога уволили из-за достижения пенсионного возраста. Она написала заявление на имя директора школы, выразив намерение доработать до окончания учебного года. Однако ее заявление было проигнорировано. Женщина не согласилась с этим и обратилась в суд.

