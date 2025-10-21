Движение в районе площади "Астана" временно перекрыли в Алматы

В Алматы на участке ул. Толе би - у здания КБТУ, от ул. Абылай хана до ул. Панфилова, в обоих направлениях временно перекрыто движение в рамках празднования Дня Республики, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в рамках празднования Дня Республики 21 октября 2025 года на площади "Астана" состоится торжественное мероприятие по вручению ключей от нового санитарного автотранспорта для КГП на ПХВ "Служба скорой медицинской помощи" управления общественного здравоохранения Алматы с участием главы города.

В целях обеспечения безопасности и организации мероприятия движение транспорта будет временно ограничено на участке ул. Толе би - у здания Казахстанско-Британского технического университета, от ул. Абылай хана до ул. Панфилова, в обоих направлениях.

Перекрытие запланировано 21 октября с 10:30 до завершения мероприятия.

"Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения", - обращаются в акимате к жителям и гостям города.

Напомним, также сегодня, 21 октября, на время проведения матча "Кайрат" - "Пафос" будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Абая, а также по улицам Байтурсынова, Сатпаева и Шевченко.

Добавим, международные эксперты составили рейтинг стран по индексу дорожного трафика - согласно ему, казахстанцы в среднем тратят более 35 минут, чтобы добраться на работу (в одну сторону). При этом показатели по Алматы несколько хуже, чем по Астане - подробнее читайте здесь.

