Сколько времени проводят в пробках казахстанцы, подсчитали эксперты

Международные эксперты составили рейтинг стран по индексу дорожного трафика - согласно ему, казахстанцы в среднем тратят более 35 минут, чтобы добраться на работу (в одну сторону).

На портале Numbeo опубликовали рейтинг стран по индексу дорожного трафика - Казахстан в нем занял 44 место из 89, индекс страны составил 136,3.

Как поясняют Finprom.kz, чем выше индекс и, соответственно, позиция страны в рейтинге, тем хуже ситуация. И наоборот: чем ниже показатель и позиция в рейтинге, тем лучше.

Индекс дорожного трафика - комплексный показатель, учитывающий такие факторы, как время в пути, неудовлетворенность временем, проведенным в пробках, выбросы CO₂, общая неэффективность транспортной системы. Он дает представление об общей ситуации с дорожным движением.

Индекс времени в пути для Казахстана составил 35,8 минуты. Он показывает среднее ежедневное время, необходимое для поездки на работу в одну сторону, а также то, сколько времени требуется, чтобы добраться из одного места в другое в пределах города.

Индекс экспоненциального разрыва времени составил 672. Этот показатель отражает неудовлетворенность граждан, вызванную длительным временем в пути, при условии, что она возрастает экспоненциально (с каждой минутой) после того, как время поездки в одну сторону превышает 25 минут.

Индекс неэффективности, оценивающий общую неэффективность транспортной системы, составил 141,3.

"Высокий показатель неэффективности указывает на предпочтение личного автомобиля общественному транспорту или на чрезмерно длительные поездки на работу и обратно", - поясняется в публикации.

Эксперты составили также рейтинг крупных городов мира, в который вошли Астана и Алматы.

В этом рейтинге столица РК заняла 197 место среди 335 участвовавших городов. Индекс дорожного трафика Астаны составил 128,3 (индекс времени - 34,3 минуты, индекс экспоненциального разрыва времени - 463, индекс неэффективности - 92,4).

Алматы досталось 117 место в рейтинге, что хуже, чем у столицы, а индекс дорожного трафика в этом мегаполисе РК составил 154,6 (индекс времени - 39,4 минуты, индекс экспоненциального разрыва времени - 1452,3, индекс неэффективности - 170,8).

Напомним, ранее в Алматы образовались 10-балльные пробки из-за дождя. Жители города отмечали, что всему виной, помимо дождя, большое количество ДТП и ремонтные работы.

А в конце лета депутаты маслихата предложили новый способ избавления от заторов в Алматы - перевести многих алматинцев на удаленку, а студентам вузов и колледжей начинать учебу намного раньше.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.