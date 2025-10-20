Сколько времени проводят в пробках казахстанцы, подсчитали эксперты

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Юлия Павлова
    Юлия Павлова
    Редактор

    Сколько времени проводят в пробках казахстанцы, подсчитали эксперты

    Опубликовано:

    Пробки в Астане
    Пробка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Международные эксперты составили рейтинг стран по индексу дорожного трафика - согласно ему, казахстанцы в среднем тратят более 35 минут, чтобы добраться на работу (в одну сторону).

    На портале Numbeo опубликовали рейтинг стран по индексу дорожного трафика - Казахстан в нем занял 44 место из 89, индекс страны составил 136,3.

    Как поясняют Finprom.kz, чем выше индекс и, соответственно, позиция страны в рейтинге, тем хуже ситуация. И наоборот: чем ниже показатель и позиция в рейтинге, тем лучше.

    Индекс дорожного трафика - комплексный показатель, учитывающий такие факторы, как время в пути, неудовлетворенность временем, проведенным в пробках, выбросы CO₂, общая неэффективность транспортной системы. Он дает представление об общей ситуации с дорожным движением.

    Индекс времени в пути для Казахстана составил 35,8 минуты. Он показывает среднее ежедневное время, необходимое для поездки на работу в одну сторону, а также то, сколько времени требуется, чтобы добраться из одного места в другое в пределах города.

    Индекс экспоненциального разрыва времени составил 672. Этот показатель отражает неудовлетворенность граждан, вызванную длительным временем в пути, при условии, что она возрастает экспоненциально (с каждой минутой) после того, как время поездки в одну сторону превышает 25 минут.

    Индекс неэффективности, оценивающий общую неэффективность транспортной системы, составил 141,3.

    "Высокий показатель неэффективности указывает на предпочтение личного автомобиля общественному транспорту или на чрезмерно длительные поездки на работу и обратно", - поясняется в публикации.

    Эксперты составили также рейтинг крупных городов мира, в который вошли Астана и Алматы.

    В этом рейтинге столица РК заняла 197 место среди 335 участвовавших городов. Индекс дорожного трафика Астаны составил 128,3 (индекс времени - 34,3 минуты, индекс экспоненциального разрыва времени - 463, индекс неэффективности - 92,4).

    Алматы досталось 117 место в рейтинге, что хуже, чем у столицы, а индекс дорожного трафика в этом мегаполисе РК составил 154,6 (индекс времени - 39,4 минуты, индекс экспоненциального разрыва времени - 1452,3, индекс неэффективности - 170,8).

    Напомним, ранее в Алматы образовались 10-балльные пробки из-за дождя. Жители города отмечали, что всему виной, помимо дождя, большое количество ДТП и ремонтные работы.

    А в конце лета депутаты маслихата предложили новый способ избавления от заторов в Алматы - перевести многих алматинцев на удаленку, а студентам вузов и колледжей начинать учебу намного раньше.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.