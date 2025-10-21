Токаев: Казахстанцы смогут приобрести автомобиль в лизинг

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии нового автомобильного завода рассказал о своем поручении правительству, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам Токаева, он поручил кабмину разработать конкретные меры по стабилизации экономической ситуации, в связи с чем принят ряд важных решений.

"Граждане теперь получат возможность приобрести автомобиль в лизинг, что сделает их более доступными для населения. Запуск завода, несомненно, придаст мощный импульс технологической модернизации всей отрасли.

Полагаю, что в перспективе предприятие освоит выпуск и других новых моделей автомобилей. Таким образом, появится возможность поставлять на внешние рынки наши машины, соответствующие передовым мировым стандартам. Казахстан готов внести свой вклад в развитие глобальной автомобильной промышленности", – отметил президент.

В Акорде добавили, что производственная мощность нового завода составляет 70 тысяч автомобилей в год, объем инвестиций – 131,5 млрд тенге. Рынками сбыта продукции являются Казахстан, страны Центральной Азии и ЕАЭС.

Напомним, еще в начале года депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, согласно которому простым казахстанцам хотят дать возможность доступа к авто или жилью в лизинг.

Мы ранее рассказывали, какие нюансы есть у такого механизма.

Позже в правительстве сообщали, что отечественными автопроизводителями и банками второго уровня будут продолжены программы финансирования покупки легковых автомобилей населением.

Бектенов отмечал, что все реформы правительства нацелены на обеспечение долгосрочного устойчивого экономического роста страны, укоренение в экономике базовых рыночных принципов.

Добавим, что, по информации "Учет.kz", лизинг является формой финансирования вложений для приобретения основных средств - оборудования, недвижимого имущества, транспортных средств, в которой лизинговая компания является посредником между поставщиком и покупателем, так как указанные средства приобретаются лизингодателем по заявке лизингополучателя для передачи их в пользование.

Имущество находится до момента его полного выкупа в собственности у лизингодателя, а клиенту оно передается в пользование. Право собственности у лизингополучателя возникнет только после подписания акта приема-передачи при полной выплате лизинговых платежей.

