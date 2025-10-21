Когда интернет появится на автодорогах Казахстана
Зампремьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании кабмина рассказал о работе по развитию телекоммуникационной отрасли в стране, передает NUR.KZ.
Жаслан Мадиев отметил, что до конца 2027 года операторами связи будет реализован ряд проектов, в результат чего охват технологией 4G достигнет 92% всех населенных пунктов. Сеть 5G будет развернута в 20 городах областного и республиканского значения.
Покрытие 5G составит от 60 до 75 % территории этих городов.
"До конца 2027 года планируется завершить работы по охвату порядка 40 000 километров автомобильных дорог мобильной связью 4G с привлечением частного инвестора", - заявил министр.
Отметим, сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил прорабатывать вопросы роста нагрузки на инфраструктуру связи и интернета.
Кроме того, о внедрении в Казахстане национального оператора Wi-Fi стало известно на заседании правительства. Он будет обеспечивать безопасный доступ к интернету.
