    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Редактор региональных новостей

    Штраф в 67 млн тенге отменили в Костанайской области из-за одной детали

    Опубликовано:

    Счастливый мужчина
    Радостный мужчина. Иллюстративное фото: TommL / Getty Images

    Апелляционная инстанция встала на сторону предпринимателя, отменив штраф свыше 67 млн тенге, наложенный по результатам налоговой проверки, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уполномоченный орган выявил, что с января по май 2023 года доход индивидуального предпринимателя превысил пороговое значение оборота для обязательной регистрации по налогу на добавленную стоимость (НДС) - более чем в 20 000-кратном размере МРП.

    При этом он якобы не подал заявление о постановке на НДС-учет в течение 10 рабочих дней после окончания месяца, в котором произошло превышение.

    Суд первой инстанции признал предпринимателя виновным в административном правонарушении и назначил штраф на сумму свыше 67 млн тенге.

    Однако Костанайский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, не согласился с выводами суда первой инстанции.

    Выяснилось, что основанием для возбуждения дела послужил акт внеплановой тематической налоговой проверки, проведенной по факту отсутствия регистрации по НДС. Однако на момент назначения и начала данной проверки предприниматель уже состоял на учете по НДС.

    Таким образом, проведение внеплановой проверки по указанному основанию признали необоснованным, а полученные в ходе проверки материалы - недопустимыми доказательствами.

    "Нарушения положений Предпринимательского и Налогового кодексов при проведении проверки послужили основанием для прекращения производства по делу за отсутствием состава правонарушения", - отметили в суде.

    Постановлением апелляционной инстанции постановление суда первой инстанции отменили, а административное производство прекратили. Постановление уже вступило в законную силу.

    Ранее в Восточном Казахстане индивидуальный предприниматель получила штраф за незаконную реализацию алкогольной продукции. За продажу 0,5 литров пива казахстанцу, не достигшему 21 года, ей назначили штраф на сумму более 110 тыс. тенге с приостановлением действия лицензии на реализацию алкогольной продукции на один месяц.

    В Жезказгане предприниматель использовал товарный знак Adidas без разрешения правообладателя. На судебном заседании он признал свою вину и выразил раскаяние. Теперь мужчина должен выплатить штраф более 80 тыс. тенге, а незаконный товар подлежит конфискации.

