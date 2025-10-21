Штраф в 67 млн тенге отменили в Костанайской области из-за одной детали
Апелляционная инстанция встала на сторону предпринимателя, отменив штраф свыше 67 млн тенге, наложенный по результатам налоговой проверки, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уполномоченный орган выявил, что с января по май 2023 года доход индивидуального предпринимателя превысил пороговое значение оборота для обязательной регистрации по налогу на добавленную стоимость (НДС) - более чем в 20 000-кратном размере МРП.
При этом он якобы не подал заявление о постановке на НДС-учет в течение 10 рабочих дней после окончания месяца, в котором произошло превышение.
Суд первой инстанции признал предпринимателя виновным в административном правонарушении и назначил штраф на сумму свыше 67 млн тенге.
Однако Костанайский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, не согласился с выводами суда первой инстанции.
Выяснилось, что основанием для возбуждения дела послужил акт внеплановой тематической налоговой проверки, проведенной по факту отсутствия регистрации по НДС. Однако на момент назначения и начала данной проверки предприниматель уже состоял на учете по НДС.
Таким образом, проведение внеплановой проверки по указанному основанию признали необоснованным, а полученные в ходе проверки материалы - недопустимыми доказательствами.
"Нарушения положений Предпринимательского и Налогового кодексов при проведении проверки послужили основанием для прекращения производства по делу за отсутствием состава правонарушения", - отметили в суде.
Постановлением апелляционной инстанции постановление суда первой инстанции отменили, а административное производство прекратили. Постановление уже вступило в законную силу.
