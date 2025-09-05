Казахстанец раскаялся и заплатил за Adidas более 80 тыс. тенге

В Жезказгане предприниматель использовал товарный знак Adidas без разрешения правообладателя - теперь он должен выплатить штраф более 80 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении индивидуального предпринимателя рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Жезказгана.

Согласно материалам дела, 4 августа 2025 года в ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции установили, что предприниматель незаконно использовал товарный знак Adidas без разрешения правообладателя.

На судебном заседании он признал свою вину и выразил раскаяние. Суд посчитал смягчающим обстоятельством признание вины. При этом отягчающих обстоятельств не установили.

В результате предпринимателя признали виновным по ст.158 КоАП РК. Незаконный товар подлежит конфискации, а самому нарушителю назначили административный штраф в размере 30 МРП. В соответствии со ст.829-11 КоАП размер штрафа сократили на 30 процентов - он составил 82 572 тенге.

Ранее стало известно, что представитель компании New balance athletics подал иск в суд Астаны на казахстанца за незаконное использование товарных знаков. Согласно заключенному в суде мировому соглашению, ответчик обязался выплатить компенсацию 200 тыс. тенге и уничтожить товар.

Также по заявлению представителя компании Xiaomi пресекли продажу контрафакта на одном из крупных рынков Алматы. Изъяли более 700 единиц контрафактной продукции, в том числе мобильные телефоны и мобильные аксессуары на общую сумму свыше 5 млн тенге.

