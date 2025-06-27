Бутылка пива обошлась казахстанке в 110 тыс. тенге

Штраф за незаконную реализацию алкогольной продукции получила индивидуальный предприниматель в Восточном Казахстане, которая продала бутылку пива, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя по ч.1 ст.200 КоАП РК (Реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года) рассмотрел суд района Үлкен Нарын.

"28 апреля 2025 года около 18:24 продавец магазина допустила реализацию алкогольной продукции, а именно 0,5 литров пива с объемной долей этилового спирта 4,6% гражданину 2007 года рождения, то есть не достигшему 21 года, нарушив требования законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции", - установил суд.

В судебном заседании продавец вину в совершенном правонарушении признала полностью.

Постановлением суда женщину признали виновной. Ей назначили штраф на сумму 110 096 тенге с приостановлением действия лицензии на реализацию алкогольной продукции сроком на один месяц.

Постановление суда вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.200 КоАП РК реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (39 320 тенге), на субъектов малого предпринимательства - в размере 40 МРП (157 280 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 80 МРП (314 560 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 120 МРП (471 840 тенге), с приостановлением действия лицензии.

В прошлом году стал известен самый пьющий регион Казахстана. Выяснилось, что больше всего на алкоголь тратили жители Восточно-Казахстанской области. Также в тройку самых пьющих регионов вошли Павлодарская область и Алматы.