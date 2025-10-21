Сколько казахстанцев погибло и пострадало на работе в этом году
В Минтруда и соцзащиты населения рассказали, сколько казахстанцев погибли или получили травмы на производстве в 2023 году, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Согласно данным Комитета государственной инспекции труда Минтруда, на 1 октября 2025 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 934 работника, 133 из которых погибли.
При этом производственный травматизм в этом году снизился на 3,4%.
Больше всего работников и сотрудников пострадало в следующих регионах:
- в Карагандинской области – 103 человека,
- в Восточно-Казахстанской – 89,
- в Павлодарской – 68,
- в Актюбинской – 64 человека,
- в Атырауской – 48,
- в Алматы – 51 человек.
В разрезе отраслей экономики больше всего пострадавших приходится на предприятия горно-металлургического комплекса – 17,4% и в строительной отрасли – 10,2%.
Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, согласно статистики, явились:
- неудовлетворительная организация производства работ (34,2%);
- грубая неосторожность самого пострадавшего (33,6%);
- нарушение правил безопасности и охраны труда (8,5%);
- нарушение правил автодорожного движения (7,8%).
По фактам нарушения требований охраны труда госинспекторами труда в правоохранительные органы направлено 730 материалов расследования несчастных случаев, по которым возбуждено 211 уголовных дел.
Напомним, в начале октября в Караганде двое рабочих погибли при замене трубы канализации. По предварительным данным, при работах произошел обвал грунта.
До этого в Семее сотрудники ТЭЦ потеряли сознание, когда спустились в канализационный люк. Трагедии удалось избежать - пострадавшим помогла охрана областного суда, а после на место прибыли врачи, которые оказали медицинскую помощь.
А в Рудном двоих рабочих засыпало грунтом, когда они ремонтировали водопровод. Позже в реанимации скончался один из пострадавших.
