Сколько казахстанцев погибло и пострадало на работе в этом году

В Минтруда и соцзащиты населения рассказали, сколько казахстанцев погибли или получили травмы на производстве в 2023 году, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Согласно данным Комитета государственной инспекции труда Минтруда, на 1 октября 2025 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 934 работника, 133 из которых погибли.

При этом производственный травматизм в этом году снизился на 3,4%.

Больше всего работников и сотрудников пострадало в следующих регионах:

в Карагандинской области – 103 человека,

в Восточно-Казахстанской – 89,

в Павлодарской – 68,

в Актюбинской – 64 человека,

в Атырауской – 48,

в Алматы – 51 человек.

В разрезе отраслей экономики больше всего пострадавших приходится на предприятия горно-металлургического комплекса – 17,4% и в строительной отрасли – 10,2%.

Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, согласно статистики, явились:

неудовлетворительная организация производства работ (34,2%);

грубая неосторожность самого пострадавшего (33,6%);

нарушение правил безопасности и охраны труда (8,5%);

нарушение правил автодорожного движения (7,8%).

По фактам нарушения требований охраны труда госинспекторами труда в правоохранительные органы направлено 730 материалов расследования несчастных случаев, по которым возбуждено 211 уголовных дел.

Напомним, в начале октября в Караганде двое рабочих погибли при замене трубы канализации. По предварительным данным, при работах произошел обвал грунта.

До этого в Семее сотрудники ТЭЦ потеряли сознание, когда спустились в канализационный люк. Трагедии удалось избежать - пострадавшим помогла охрана областного суда, а после на место прибыли врачи, которые оказали медицинскую помощь.

А в Рудном двоих рабочих засыпало грунтом, когда они ремонтировали водопровод. Позже в реанимации скончался один из пострадавших.

