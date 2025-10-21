Забастовку устроили коммунальщики Тараза
В Таразе сотрудники предприятия "Жасыл Ел-Тараз" и общественные работники, направленные Центром занятости населения, устроили забастовку. К ним вышел замакима города, передает Kazinform.
Как пишет издание, изначально сообщалось, что причиной забастовки стало недовольство работников низкими зарплатами и нерегулярными отчислениями в пенсионный фонд и ФСМС. К собравшимся вышел замакима Тараза Нурсултан Исабеков.
"Вопрос повышения заработных плат прорабатывается акиматом, финансовая сторона согласована с главой региона. Со следующего года зарплаты штатных сотрудников увеличат на 20%.
Общественным работникам, направленным Центром занятости населения, также повысят оплату труда. Те, кто сейчас получает 80-85 тысяч тенге, будут получать 150 тысяч тенге после всех отчислений", — пообещал он.
Замакима заверил, что бухгалтерия не может не производить все обязательные отчисления, если все работники вовремя получают зарплату.
А позже выяснилось, что причиной забастовку стало не только недовольство условиями труда, но и судьба коллеги собравшихся. Как пояснило руководство предприятия, одного из начальников участка заподозрили в нарушениях при исполнении служебных обязанностей.
"В отношении гражданки учреждение направило обращение в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры. Сейчас рано делать выводы, решение будет принято по итогам проверки, о результатах которой сообщат всем сотрудникам", — отметили в ведомстве.
Чтобы успокоить собравшихся, официально сообщили, что сотрудница на данный момент не уволена.
Напомним, летом в Актау водители городских и межрайонных маршрутов устроили забастовку - они отказались выходить в рейсы, потребовав улучшить им условия труда.
Тогда же в Алматы продавцы Зеленого базара отказались выходить на работу и устроили собрание из-за новостей о повышении арендной платы. Они возмущены новыми расценками и заявляют, что их бизнес не выживет, если большую часть прибыли они будут отдавать за аренду помещения.
