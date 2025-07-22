Водители автобусов устроили забастовку в Актау (видео)

В Актау накануне водители городских и межрайонных маршрутов отказались выходить в рейс, потребовав улучшить им условия труда, передает сайт телеканала КТК.

Выходить на линии отказались около 100 водителей. Это городские и междугородние направления – на Атырау, Уральск, Актобе.

"Нам обещали, что в мае повысят зарплату и улучшат условия труда. Май прошел, а ничего не изменилось. Зарплату не повысили, условия те же. В коллективной жалобе мы требуем повышения зарплаты, социальный пакет (мы даже на больничный не можем уйти), создание профсоюза.

Есть и другие проблемы – столовая, туалеты. Требуем, чтобы платили так, как прописано в договоре. Мы ездим до 10 вечера. В договоре же прописано, с 6:00 до 18:30", - заявид водитель Арман Назаров.

Сами шоферы просят их понять: рассказывают, что на работу выходят в 5 утра, в 6 уже за рулем. Часто из-за расписания у мужчин даже нет времени на обед. Многим, говорят, приходится трудиться по 10 дней подряд без выходных.

Руководители своих сотрудников выслушали и пообещали начать переговоры. Водители в итоге вернулись за баранки.

"Сейчас этот вопрос рассматривается. Пока точно не могу сказать, на сколько процентов повысят зарплату. Идет расчет и анализ. В мае действительно поступило предложение, если не ошибаюсь, 22 мая. Это было устное обсуждение. Мы собрались и говорили: «Жанибек, вот такая ситуация, как будет? Там автопарк собирается повышать зарплату. А мы когда повысим?» Они высказали свои предложения, и мы в устной форме ответили", - заявил заместитель директора ТОО «Каспий Авто Парк» Жанибек Ералиев.

Источник: КТК

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