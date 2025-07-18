"Мы на последнем издыхании": торговцы Зеленого базара отказались выходить на работу

В Алматы торговцы Зеленого базара после новостей о повышении аренды отказались выходить на работу и устроили собрание. Они недовольны новыми условиями, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали предприниматели журналистам, администрация рынка заявила о планах поднять арендную плату с 1 августа. Цена вырастет минимум на треть.

"На каком основании вот это было поднятие? Скажите. На каком основании? С нами не считаются. Они еще говорят, что они нас кормят. Мы – самое последнее звено в этой цепи. Мы – муравьи, которые приносят деньги.

Это очень тяжело. Вы понимаете? Выплатить налоги – 3%. Здесь аренда складов, аренду холодильников, аренду мест заплатить, зарплату продавцам, зарплату грузчикам. Вы думаете, это так легко?" - возмущена алматинка Лариса Ким.

Марина Уполходжаева на Зеленом базаре торгует колбасными изделиями уже четверть века. Предприниматель рассказывает, за аренду одного квадратного метра платит 50 тысяч тенге. Последний месяц, утверждает женщина, работает себе в убыток, потому что спрос сильно упал

"Я платила 100 тысяч. Сейчас я должна буду платить 300 тысяч за свое место. У нас здесь фактически не осталось клиентов. Мы выживаем только те, у кого остались свои клиенты. Но их очень мало. Даже свои клиенты уже в связи с тем, что инфляция, цены поднимаются, у кого-то не получается. Все люди начинают расходиться. Мы выживаем, можно сказать, на последнем издыхании", - поделилась женщина.

Бизнесмены жалуются: работать стало невыносимо. Клиентов на рынке все меньше. Многие с трудом сводят концы с концами. Переживают, если цену аренды все-таки поднимут, некоторым придется свернуть бизнес.

"Мы платили 40. Теперь 80 на зелени. Пучок зелени – 100 тенге. Тоже – как жить? Как выживать? Аренда – 80 тысяч. Это же тоже нереально. Квадратный метр!

У нас каждый день свежий товар. Но в такую жару он здесь не выстаивает, потому что кондиционеров нет. Условий никаких нет. Зимой холодно, летом жарко. Нам сказали: «Не нравится, освобождайте места». Все!" - рассказала Елена Ким.

Администрация базара уверяет: торговцев не раз предупреждали о грядущем росте цен. Платить как раньше уже не получится, повышение аренды – мера вынужденная.

"Мы поднимаем, потому что коммунальные услуги увеличиваются. Мы предлагаем им услуги кондиционирования, обслуживания. Смотрите, даже клининг этого Зеленого базара стоит огромных денег. Охрана – все здесь есть. Все условия мы обеспечиваем. За все это надо же платить. А у них самая низкая, еще раз повторяю, арендная плата в городе", - заявил юрист Нурлан Кадырбаев.

Споры между продавцами и администрацией идут уже несколько месяцев, но к единому мнению они так и не пришли. Базаркомы стоят на своем: с 1 августа они поднимут аренду минимум на 30%. Бизнесменам придется либо освободить торговые места, либо поднять цены на товар.

Источник: КТК

Отметим, подобная ситуация уже наблюдалась в мае - тогда продавцы Зеленого базара также заявляли, что повышение арендной платы для них непосильно. Предприниматели заявляли, что вынуждены будут поднять цены на товар, а покупателей на рынке и без того немного.

В тот раз сообщалось, что арендную плату повысили на 20%.

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