Больные дети лежали на полу в коридоре больницы: ситуацию объяснили в УЗ Шымкента

В шымкентской инфекционной больнице больных детей с матерями разместили на полу в коридоре из-за нехватки мест. Позже всех пациентов перевели в палаты, передает сайт телеканала КТК.

Напомним, вчера в соцсетях распространилось видео из инфекционной больницы Шымкента, где пациенты, включая женщин с детьми, лежат прямо на полу в коридоре. В акимате города прокомментировали ситуацию и заявили, что временные трудности возникли из-за капитального ремонта.

Сегодня представители издания получили комментарий по ситуации от Управления здравоохранения. Им даже прислали кадры с пустыми коридорами.

Как сообщается, внештатная ситуация сложилась из-за резкого увеличения числа пациентов и нехватки коек. В ведомстве добавили, что больница имеет статус региональной, там лечатся люди со всей Туркестанской области.

"В кратчайшие сроки были приняты необходимые организационные меры, все пациенты размещены в палатах в соответствии с санитарными нормами и требованиями. На сегодняшний день ситуация полностью стабилизирована. Медицинская помощь оказывается в штатном режиме. Условия лечения и размещения пациентов соответствуют требованиям безопасности и комфорта", - рассказали представителям издания в Управлении здравоохранения Шымкента.

Источник: КТК

Напомним, ранее также в Актобе оказалась переполнена инфекционная больница из-за пациентов с корью, в городе дополнительно развернули стационар в одном из санаториев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.