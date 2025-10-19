Женщин с детьми лечат на полу коридора в больнице: акимат Шымкента не выявил нарушений
Опубликовано:
В соцсетях распространилось видео из инфекционной больницы Шымкента, где пациенты, включая женщин с детьми, лежат прямо на полу в коридоре. В акимате дали разъяснения, сообщает телеканал Otyrar.
В Telegram-канале телеканала опубликовано видео, автор которого сняла ситуацию в местной инфекционной больнице. По ее словам, многие пациенты, в том числе женщины с маленькими детьми, лежат прямо на полу в коридоре.
В акимате города прокомментировали ситуацию и заявили, что временные трудности возникли из-за капитального ремонта.
"Из десяти отделений больницы восемь работают круглосуточно, оказывая помощь при особо опасных инфекциях. Палаты рассчитаны на 2-4 койки и оснащены отдельными санитарными узлами и системой вентиляции.
Временное размещение пациентов в коридорах допустимо при массовом поступлении больных и не нарушает санитарных норм. Такое решение принято в соответствии с приказами Министерства здравоохранения. Нарушений санитарных требований и врачебной этики не выявлено", - ответили в акимате.
Отмечается, что за состоянием пациентов ведется постоянное наблюдение, выздоравливающих переводят на амбулаторное лечение.
"Администрация инфекционной больницы заверила, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем, а все действия медперсонала соответствуют утвержденным стандартам", - сообщил телеканал.
В прошлом мы писали, что в Актобе оказалась переполнена инфекционная больница из-за пациентов с корью, в городе дополнительно развернули стационар в одном из санаториев.
