Сколько человек с необычным именем Казахстан живут в стране
Опубликовано:
В Бюро национальной статистики перед Днем Республики рассказали, сколько человек с именем Казахстан живут на территории страны, передает NUR.KZ.
По данным Бюро, большинство носителей необычного имени живут в Карагандинской области - 7 человек, в Акмолинской - 6 человек.
Кроме того, в Костанайской области и Астане - по 3 гражданина, в Алматинской и Мангистауской областях и в Шымкенте - по 2 человека. А в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях живут по одному гражданину с именем Казахстан.
"Из 28 человек - только одна женщина. Самому старшему Казахстану 92 года, самому молодому - 25 лет", - рассказали в Бюро.
Добавим, в этом месяце казахстанцев ждет дополнительный выходной из-за национального праздника. В 2025 году День Республики, который отмечается 25 октября, выпадает на субботу, и выходной переносится на понедельник. Таким образом, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 25, 26 и 27 октября.
В июле текущего года перед Днем столицы мы писали, что в Казахстане проживают 24 человека с именем Астана.
