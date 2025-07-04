Сколько человек с именем Астана живут в Казахстане

Перед празднованием Дня столицы в Бюро национальной статистики привели интересные факты об Астане, передает NUR.KZ. Выяснилось, что в Астане женщин больше, чем мужчин.

По данным Бюро, на 1 июня 2025 года в Астане проживали 1 566 566 человек. При этом, сейчас в городе женщин больше, чем мужчин: 823 тыс. против 742 тыс.

В первом квартале года в Астане появилось на свет более 6 тыс. малышей, а также зарегистрировано 1 914 браков. Ожидаемая продолжительность жизни составляет 78,52 года.

В городе 14 вузов, 10 театров, 7 музеев. Кроме того, зарегистрировано более 295 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также сообщается, что в Казахстане проживают 24 человека с именем Астана.

Отметим, согласно закону "О праздниках в РК" День столицы, 6 июля, является государственным праздником. Государственные праздники посвящены событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Ранее мы писали, что День столицы Казахстана в этом году приходится на воскресенье, 6 июля. При этом, в случае, если государственный праздник выпадает на выходной (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день.

Таким образом, понедельник, 7 июля, также будет выходным. Стоит учесть, что это распространяется лишь на тех, кто работает пять дней в неделю. При шестидневной рабочей неделе, казахстанцы будут отдыхать 6 и 7 июля.

Также стало известно, как в эти выходные будут работать ЦОНы и спецЦОНы страны.