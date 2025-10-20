Холодную воду временно отключат в нескольких микрорайонах Алматы

В середине недели, в ночь со среды на четверг, в ряде микрорайонов Алматы отключат холодную воду в связи с работы на инженерных сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Так, 22 октября 2025 года с 23:00 до 05.00 часов 23 октября на период производства работ по переключению инженерных сетей холодная вода будет отсутствовать в контуре улиц:

пр. Абая - ул. Саина - ул. Жандосова - р. Каргалы, в том числе в микрорайнах Мамыр 1-7, Атамекен, Алмас, Шабыт, Жазира, Куаныш, Таугуль (ул. Ыкылас, ул. Цветочная), Достык (южнее пр. Абая);

пр. Абая - р. Каргалы - ул. Шаляпина - ул. Ашимова.

Ожидается понижение давления воды в контуре пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Саина, в том числе мкр. 6, 7, 10а, 12.

"Алматы Су" приносит извинения за доставленные временные неудобства и просит потребителей с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ", - обращается компания к алматинцам и просит для получения дополнительной информации обращаться по телефону 274-66-66.

Добавим, также сегодня в АО "Алатау жарык компаниясы" предупредили потребителей мегаполиса о запланированных отключениях света в течение всей недели.

А в акимате Алматы предупредили жителей города об увеличении активности крыс в осенний период. Поэтому в городе начался новый этап дератизации.

Еще мы писали о том, что через сервис "Социальный кошелек" некоторые алматинцы смогут получить скидку на газ, например, получатели АСП. Подробнее о том, как выдается помощь от государства, читайте в нашем материале.

