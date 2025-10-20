"Активность крыс повышается осенью": акимат Алматы обратился к жителям с предупреждением

В акимате Алматы предупредили жителей города об увеличении активности крыс в осенний период. Поэтому в городе начался новый этап деритизации, передает NUR.KZ.

По данным акимата, в Алматы продолжается работа по снижению численности грызунов. Мероприятия охватывают все восемь районов города.

"Обработано около 47 тыс. гектаров городской территории, на постоянном обслуживании находится более 138 тыс. жилых домов. В дератизации ежедневно задействованы 10 мобильных групп, каждая из которых состоит из четырех специалистов.

Работы выполняются планово и круглогодично в соответствии с санитарными нормами и утвержденным графиком. Все используемые препараты прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу и полностью безопасны для людей, домашних животных и окружающей среды", - заявили в акимате.

Сообщается, что обработка проводится в подвалах, контейнерных площадках, инженерных колодцах и природных биотопах - в местах, где обычно обитают грызуны. Средства действуют до семи дней, после чего специалисты проводят проверку и при необходимости повторную закладку приманок.

Для жителей частного сектора дополнительно организована бесплатная выдача эффективных средств для самостоятельной обработки дворов и подворий.

"Активность крыс повышается в осенний период - в сезон размножения и поиска теплых мест. Поэтому специалисты напоминают: важно соблюдать санитарный порядок - не оставлять мусор вне контейнеров, содержать подвалы в чистоте и не создавать условий для обитания грызунов", - предупредили в акимате.

Напомним, борьба с грызунами в Алматы началась в марте текущего года. Тогда дератизация прошла в районах зеленых зон, берегов рек и водоемов, арычных сетей, остановок общественного транспорта, контейнерных площадок и земельных участков частных домов.

А в Астане прошел 4 тур дезинсекционных работ против комаров, мошек и других насекомых. Работы осуществлялись в две смены.

