Педагог из Алматы обвинила отца своего ученика в вымогательстве 20 млн тенге

В Алматы задержали мужчину, которого обвиняют в вымогательстве 20 млн с учительницы своего сына, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Ребенок учился в одном из частных центров.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, в Алматы сотрудница одного из частных детских центров обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве.

"Отец одного из воспитанников центра, недовольный действиями педагога, стал требовать у нее 20 млн тенге, угрожая распространением ложных сведений. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы помогли правильно оформить документы и собрали доказательства.

В результате, подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания", - рассказали в МВД.

