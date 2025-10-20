Педагог из Алматы обвинила отца своего ученика в вымогательстве 20 млн тенге
Опубликовано:
В Алматы задержали мужчину, которого обвиняют в вымогательстве 20 млн с учительницы своего сына, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Ребенок учился в одном из частных центров.
По данным медиапортала МВД Polisia.kz, в Алматы сотрудница одного из частных детских центров обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве.
"Отец одного из воспитанников центра, недовольный действиями педагога, стал требовать у нее 20 млн тенге, угрожая распространением ложных сведений. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы помогли правильно оформить документы и собрали доказательства.
В результате, подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания", - рассказали в МВД.
Несколько недель назад мы писали, что учительницу из Тараза уволили за якобы аморальный проступок, но суд постановил восстановить ее в должности и выплатить зарплату и компенсацию.
Ранее в Жамбылской области трех преподавателей признали незаконно уволенными из школы. Суд восстановил их на прежних должностях, а также обязал выплатить им более 10 млн тенге. Директор нарушила права учителей об уведомлении после достижения пенсионного возраста не менее чем за 1 месяц до даты расторжения трудового договора.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2299239-pedagog-iz-almaty-obvinila-otca-svoego-uchenika-v-vymogatelstve-20-mln-tenge/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах