"Пробки и стресс": депутаты предложили новый способ избавления от заторов в Алматы

Перевести многих алматинцев на удаленку, а студентам вузов и колледжей начинать учебу намного раньше - с таким предложением выступили депутаты маслихата, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Алматы предложили изменить график учебы ради снижения пробок, сообщает акимат города в Instagram-аккаунте.

"Каждое утро мегаполис сталкивается с одной и той же проблемой: все выезжают одновременно — родители везут детей в школы и садики, студенты спешат в вузы, взрослые едут на работу. Итог — пробки, стресс и потерянные часы", - отмечается в посте.

По данным Sergek, в прошлом году в этот период поток машин на основных магистралях вырос на 14-35%, а средняя скорость движения упала до 25%.

Для избавления от заторов в мегаполисе, депутаты городского маслихата предлагают следующее решение:

начинать занятия в вузах и колледжах раньше — с 7:30;

расширять практику школьных автобусов;

поощрять дистанционный формат работы там, где это возможно.

Такие меры, уверены в акимате, помогут разгрузить дороги, сократить пробки, снизить уровень загрязнения воздуха и вернуть жителям мегаполиса самое ценное - время и здоровье.

Ранее в акимате Алматы ответили на возмущения водителей о перекрытых улицах - в ведомстве обещают завершить все работы до конца лета.

