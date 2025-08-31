"Пробки и стресс": депутаты предложили новый способ избавления от заторов в Алматы
Перевести многих алматинцев на удаленку, а студентам вузов и колледжей начинать учебу намного раньше - с таким предложением выступили депутаты маслихата, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
В Алматы предложили изменить график учебы ради снижения пробок, сообщает акимат города в Instagram-аккаунте.
"Каждое утро мегаполис сталкивается с одной и той же проблемой: все выезжают одновременно — родители везут детей в школы и садики, студенты спешат в вузы, взрослые едут на работу. Итог — пробки, стресс и потерянные часы", - отмечается в посте.
По данным Sergek, в прошлом году в этот период поток машин на основных магистралях вырос на 14-35%, а средняя скорость движения упала до 25%.
Для избавления от заторов в мегаполисе, депутаты городского маслихата предлагают следующее решение:
- начинать занятия в вузах и колледжах раньше — с 7:30;
- расширять практику школьных автобусов;
- поощрять дистанционный формат работы там, где это возможно.
Такие меры, уверены в акимате, помогут разгрузить дороги, сократить пробки, снизить уровень загрязнения воздуха и вернуть жителям мегаполиса самое ценное - время и здоровье.
Ранее в акимате Алматы ответили на возмущения водителей о перекрытых улицах - в ведомстве обещают завершить все работы до конца лета.
