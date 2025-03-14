Как в Алматы борются с крысами, рассказали в акимате

В Алматы проводится дератизация - масштабная борьба с грызунами, которая охватывает территорию города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Мероприятие проходит в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан" и городской кампании "Алматы - наш общий дом".

С 5 марта по 5 апреля в восьми районах Алматы на общей площади более 47 тыс. гектаров пройдет обработка зеленых зон, берегов рек и водоемов, арычных сетей, остановок общественного транспорта, контейнерных площадок и земельных участков частных домов. Жители частного сектора могут бесплатно получить ядоприманку с инструкцией по ее использованию.

"Алматы - наш общий дом". Фото: акимат Алматы

Дератизация проводится ежегодно весной и осенью, с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Важно отметить, что в рамках борьбы с грызунами, помимо дератизации, ведется работа по регулярной утилизации мусора, ремонту канализационных коллекторов и поддержанию чистоты в подвалах и подсобных помещениях, что позволяет эффективно контролировать численность грызунов.

"Алматы - наш общий дом". Фото: акимат Алматы

Кроме того, с 10 по 16 марта 2025 года в рамках второй недели кампании "Алматы - наш общий дом" - "Чистые парки и скверы" также пройдут масштабные экологические акции, направленные на благоустройство общественных пространств, озеленение и уборку мусора.

Участие в акции примут 445 парков и скверов, а также набережные рек и каналы. Также планируются образовательные лекции, мастер-классы по раздельному сбору отходов и экологические акции, такие как плоггинг и сдача просроченных лекарств.