    Самат Каримов
    Самат Каримов
    Редактор

    Процедуру досрочного выхода на свободу осужденных могут изменить в Казахстане из-за негатива

    Опубликовано:

    Заключенный стоит за решеткой в камере
    Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: pexels.com

    Депутаты мажилиса инициировали законопроект, по которому решение об условно-досрочном освобождении отбывающих наказание могут передать суду присяжных, передает NUR.KZ.

    Мажилисмены выступили с предложением внести правки в закон Казахстана, в котором идет речь о совершенствовании уголовного законодательства. Если правки депутатов будут поддержаны, то у суда присяжных в стране, согласно документу, может появиться ряд новых функций.

    Главное изменение

    Если изменения будут поддержаны и вступят в силу, то ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, будут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей.

    Отмечается, что в состав войдут главный судья и шесть присяжных заседателей. К слову, раньше в законе такая норма отсутствовала.

    Зачем это делают

    В пояснительной записке к документу указано, что введение условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким наказанием "существенно сократили "тюремное население" и снизили уровень преступности".

    "У этих институтов много достоинств, но есть один большой минус - негативное восприятие обществом самого освобождения осужденных раньше срока. Суды обязаны следовать букве закона и освобождать по УДО, в том числе осужденных за тяжкие и особо преступления.

    Именно поэтому предлагается применить иной подход - передать суду с участием присяжных заседателей функций по рассмотрению обращений граждан по данным вопросам.

    Примеры других стран

    Примеры других стран

    Аналогичный опыт имеется и в Великобритании, Франции, Новой Зеландии, Канаде и других странах

    Напомним, ранее в МВД заявили о завершении амнистии в честь 30-летия Конституции Казахстана.

    А президент Касым-Жомарт Токаев, высказавшись об амнистии в Казахстане, отметил, что это "разовая мера, а не системное решение".

    А президент Касым-Жомарт Токаев, высказавшись об амнистии в Казахстане, отметил, что это "разовая мера, а не системное решение".

