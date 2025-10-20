Процедуру досрочного выхода на свободу осужденных могут изменить в Казахстане из-за негатива
Депутаты мажилиса инициировали законопроект, по которому решение об условно-досрочном освобождении отбывающих наказание могут передать суду присяжных, передает NUR.KZ.
Мажилисмены выступили с предложением внести правки в закон Казахстана, в котором идет речь о совершенствовании уголовного законодательства. Если правки депутатов будут поддержаны, то у суда присяжных в стране, согласно документу, может появиться ряд новых функций.
Главное изменение
Если изменения будут поддержаны и вступят в силу, то ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, будут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей.
Отмечается, что в состав войдут главный судья и шесть присяжных заседателей. К слову, раньше в законе такая норма отсутствовала.
Зачем это делают
В пояснительной записке к документу указано, что введение условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким наказанием "существенно сократили "тюремное население" и снизили уровень преступности".
"У этих институтов много достоинств, но есть один большой минус - негативное восприятие обществом самого освобождения осужденных раньше срока. Суды обязаны следовать букве закона и освобождать по УДО, в том числе осужденных за тяжкие и особо преступления.
Эти вопросы решаются без участия общественности, ходатайства подаются осужденными напрямую в суд, рассматриваются судами с участием ограниченного круга лиц. Общественность в этом процессе никак не участвуют. Прокурор только уведомляется", - сказано в записке.
Именно поэтому предлагается применить иной подход - передать суду с участием присяжных заседателей функций по рассмотрению обращений граждан по данным вопросам.
Примеры других стран
В записке утверждается, что в США поведение осужденного оценивает не суд, а специальные комиссии при губернаторах. Там осужденный должен подготовить план своего пребывания на свободе.
Аналогичный опыт имеется и в Великобритании, Франции, Новой Зеландии, Канаде и других странах
Напомним, ранее в МВД заявили о завершении амнистии в честь 30-летия Конституции Казахстана.
А президент Касым-Жомарт Токаев, высказавшись об амнистии в Казахстане, отметил, что это "разовая мера, а не системное решение".
