Осенние каникулы в Казахстане: сколько продлятся и чем займут школьников

Казахстанских школьников ждут осенние каникулы, которые продлятся неделю. В Министерстве просвещения рассказали, чем займут детей во время отдыха, передает NUR.KZ.

Первая четверть в казахстанских школах близится к завершению. Мы писали, что в этом году осенние каникулы продлятся 7 календарных дней - с 27 октября по 2 ноября включительно.

В Telegram-канале Министерства просвещения рассказали, что на время каникул в Казахстане составлен план мероприятий для школьников в рамках программы единого воспитания "Адал азамат".

В план входят мероприятия, направленные на формирование ценностей, таких как патриотизм, справедливость и ответственность. Так, в рамках реализации проекта "Детская библиотека" пройдет мероприятие "Читаем книги на каникулах". Также будут уроки безопасности "Буллингтен қорған" и организуют работу школьных театров.

"Самым важным остается обеспечение безопасности детей. С этой целью предлагается обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности", - отметили в министерстве.

Отмечается, что данный план направляется в организации образования в качестве методических рекомендаций.

Также напомним, в октябре казахстанцев ждет дополнительный выходной из-за национального праздника. В 2025 году День Республики, который отмечается 25 октября, выпадает на субботу, и выходной переносится на понедельник. Таким образом, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 25, 26 и 27 октября.

