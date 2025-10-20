За казахстанцами будут следить новые камеры с ИИ

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев в кулуарах сената рассказал, что делается для повышения безопасности казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Жаслан Мадиев отметил, что современные технологии, в частности искусственный интеллект, могут помочь в улучшении правовых услуг, а также повысить эффективность работы правоохранительных органов и защищать права граждан.

В данном направлении министерством совместно с правоохранительными органами ведется масштабная работа, реализуются такие решения как "ИИ-агент по правовой консультации" (предоставляет быстрые и точные ответы на юридические вопросы граждан, облегчая доступ к правовой информации).

"В перспективе планируется внедрение "Национальной системы видеомониторинга", которая обеспечит круглосуточное наблюдение за общественными пространствами с применением искусственного интеллекта.

Система автоматически распознает лица, номера автомобилей, а также фиксирует подозрительные ситуации - драки, скопления людей, оставленные предметы, что значительно повышает уровень общественной безопасности и оперативность правоохранительных органов", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане планируют выявлять нарушителей ПДД с помощью искусственного интеллекта.

Еще эксперты предложили ввести практику платного въезда в Алматы, а также пользоваться искусственным интеллектом, чтобы бороться с пробками.

А летом текущего года сообщалось, что в Астане запустили пилотный проект, который при помощи ИИ будет заранее выявлять места, где чаще всего происходят уличные преступления.

