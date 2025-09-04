Платный въезд в Алматы: неожиданный метод борьбы с дорожными заторами предложили эксперты

Эксперты высказали мнение о том, как бороться с пробками в Алматы. Они предложили ввести практику платного въезда в город, а также пользоваться искусственным интеллектом, сообщает 31 канал.

По информации телеканала, Алматы хотят разгрузить от пробок с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас люди тратят на дорогу ежедневно от двух до четырех часов в день.

По мнению экспертов, исправить ситуацию поможет развитие общественного транспорта и платный въезд на территорию города.

"900 тыс. единиц транспорта ежедневно передвигается. Это 900 тыс. автомобилей с уникальными госномерами. Плюс поток, который заезжает, выезжает, добавляет туда еще примерно 200-250 тыс. Я думаю, что платный въезд в город, зона эко-Алматы и регулирование ИИ, конечно, это поправит", - предложил президент республиканской ассоциации центров технического осмотра автотранспортных средств Михаил Будянский.

Другой автоэксперт Арсен Шакуов считает, что пока рано говорить об ограничении въезда.

"Ограничение въезда, может быть, и есть действенный метод, но не в реалиях сегодняшнего дня, когда еще не запустили вот эти транспортно-пересадочные узлы. Как запустят ТПУ, соединятся между ними BRT-линиями, тогда мы увидим изменения именно в процессе пересадки людей с личного автотранспорта на общественный", - сказал Шакуов.

А в акимате Алматы сообщили, что на помощь придет ИИ.

"Это и дороги, и светофоры, и датчики и аппаратно-программные комплексы, которые борются с парковкой вторым рядом. То есть весь этот комплекс причин соответственно мы постараемся решить в этом году. Конечной целью является увеличение средней скорости дорожного трафика в городе Алматы на 10-15%", - высказался и.о. руководителя управления цифровизации Алматы Мейрам Дуйсеков.

На прошлой неделе мы писали, что для борьбы с пробками в Алматы предложили перевести многих жителей на удаленку, а студентам вузов и колледжей - начинать учебу намного раньше.

В августе в акимате Алматы рассказали подробности проекта, согласно которому в мегаполисе планируют создать зону с низким уровнем выбросов. Ее планируют сделать платной.

