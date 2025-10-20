Учительница задолжала банкам 14 млн тенге и обратилась в суд в Жамбылской области

В суде удовлетворили заявление учителя физики о восстановлении платежеспособности - она задолжала более 14 млн тенге и просила снизить выплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по заявлению педагога о применении процедуры восстановления платежеспособности рассмотрели в Меркенском районном суде.

"Учитель физики задолжала 5 банкам по потребительским кредитам более 14 млн тенге. В течение 16 лет заявитель проживала на съемных квартирах, не имея собственного жилья, воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Ежемесячные выплаты по кредитам составляют более 500 тысяч тенге, а сумма среднемесячного дохода - 170 тысяч тенге", - рассказали в суде.

Обращаясь в суд, женщина просила удовлетворить иск и дать возможность составить план восстановления платежеспособности с уменьшением суммы ежемесячных платежей.

Четыре из пяти банков просили суд отказать в удовлетворении иска.

В ходе изучения материалов дела суд установил полное подтверждение доводов истца. Это свидетельствовало об отсутствии в ее действиях признаков недобросовестности.

С учетом изложенного заявление удовлетворили: суд применил процедуру восстановления платежеспособности и дал время для предоставления плана восстановления платежеспособности. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее жительница Шымкента с зарплатой в 500 тыс. тенге обратилась в суд. Она не могла погашать задолженность по кредитам в установленные сроки, так как ежемесячная сумма погашения кредитов составляла полмиллиона тенге. Общая сумма ее задолженности превышала 8 млн тенге. Суд пришел к выводу, что требование должника является законным и обоснованным.

Жительница Тараза, мать 4 детей, задолжала пяти банкам по потребительским кредитам более 6 млн тенге. При зарплате в 220 тыс. тенге ее ежемесячные выплаты по кредитам составляли 395 тыс. тенге, значительно превышая доход. Казахстанка обратилась в суд для восстановления платежеспособности.

