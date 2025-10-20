Пьяный турист устроил скандал спасателям в горах Алматы

В ущелье "Проходное" близ Алматы спасатели обнаружили мужчину с травмой головы, который выражался матом и отказывался от помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения.

Как сообщили в Instagram-аккаунте Службы спасения Алматы, вчера, 19 октября, около 15:25 поступила информация, что на тропе "Өткелді" находится мужчина без сознания. Спустя пять минут спасатели выехали на место.

"Мужчина находился в сознании, но, как выяснилось, был в состоянии алкогольного опьянения и получил травму головы в результате драки со своим приятелем. От оказания первой помощи, а также от эвакуации спасателями он отказался", - сообщили в Службе спасения.

Отмечается, что во время попытки оказания помощи мужчина вел себя неадекватно и оскорблял спасателей нецензурной бранью.

"Подобное поведение недопустимо. Спасатели выполняют свой профессиональный долг, нередко рискуя собственной жизнью ради спасения других. Мы призываем всех граждан и туристов с уважением относиться к сотрудникам Службы спасения и соблюдать нормы общественного поведения", - говорится в публикации.

Служба спасения напоминает, что употребление алкоголя в горах представляет серьезную опасность для жизни и здоровья. Даже небольшие дозы спиртного снижают способность оценивать ситуацию и повышают риск получения травм.

Внимание! 18+! Видео содержит ненормативную лексику!

Однако чаще всего спасатели приходят на помощь тем, кто действительно ее ждет. Так, ранее в горах Алматы спасатели помогли туристу, который получил травму ноги и не мог спуститься самостоятельно.

До этого шестеро туристов, среди которых иностранцы, застряли на пике Сатпаева - инструктор, как оказалось, получил перелом ноги. К спасательной операции привлекли вертолет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.