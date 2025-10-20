Пьяный турист устроил скандал спасателям в горах Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Пьяный турист устроил скандал спасателям в горах Алматы

    Опубликовано:

    Спасатели идут на помощь
    Спасатели. Скриншот из видео: Служба спасения Алматы

    В ущелье "Проходное" близ Алматы спасатели обнаружили мужчину с травмой головы, который выражался матом и отказывался от помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения.

    Как сообщили в Instagram-аккаунте Службы спасения Алматы, вчера, 19 октября, около 15:25 поступила информация, что на тропе "Өткелді" находится мужчина без сознания. Спустя пять минут спасатели выехали на место.

    "Мужчина находился в сознании, но, как выяснилось, был в состоянии алкогольного опьянения и получил травму головы в результате драки со своим приятелем. От оказания первой помощи, а также от эвакуации спасателями он отказался", - сообщили в Службе спасения.

    Отмечается, что во время попытки оказания помощи мужчина вел себя неадекватно и оскорблял спасателей нецензурной бранью.

    "Подобное поведение недопустимо. Спасатели выполняют свой профессиональный долг, нередко рискуя собственной жизнью ради спасения других. Мы призываем всех граждан и туристов с уважением относиться к сотрудникам Службы спасения и соблюдать нормы общественного поведения", - говорится в публикации.

    Служба спасения напоминает, что употребление алкоголя в горах представляет серьезную опасность для жизни и здоровья. Даже небольшие дозы спиртного снижают способность оценивать ситуацию и повышают риск получения травм.

    Внимание! 18+! Видео содержит ненормативную лексику!

    Однако чаще всего спасатели приходят на помощь тем, кто действительно ее ждет. Так, ранее в горах Алматы спасатели помогли туристу, который получил травму ноги и не мог спуститься самостоятельно.

    До этого шестеро туристов, среди которых иностранцы, застряли на пике Сатпаева - инструктор, как оказалось, получил перелом ноги. К спасательной операции привлекли вертолет.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.