"В Актау есть свой Дроздов": спасение лебедя блогером растрогало казахстанцев (фото, видео)

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев, который несколько лет назад получил известность благодаря спасению фламинго, спас еще одну птицу - лебедя, передает NUR.KZ.

Блогер Азамат Сарсенбаев рассказал, что к нему обратились подписчики. Они нашли на местном месторождении лебедя, который не мог улететь. Сарсенбаев согласился принять лебедя у себя и попросил привезти птицу к нему.

Через несколько часов мужчина сообщил, что выпустил лебедя на свободу. Блогер доставил его на озеро Караколь.

"Это место одно из ключевых водно-болотных угодий региона, где эти птицы чувствуют себя великолепно. Первый год жизни птенцов лебедей очень важен для них, если птенец каким-то образом заблудится в степи, отстанет от стаи, или повредит себе что-нибудь которая может помешать ему подготовиться к зиме, то скорее всего он умрет.

Данному конкретному птенцу лебедя крупно повезло, если бы его там и оставили в степи, то скорее всего, он бы не выжил, надеюсь, он благополучно переживет эту зиму (часто в регионе взрослые и птенцы массово погибают от заболеваний)", - написал блогер.

Подписчиков Сарсенбаева история спасения птицы растрогала и восхитила.

"Спасибо ребятам, которые обратились к Азамату. Теперь есть надежда, что он примкнет к стае родичей, и будет все благополучно", "В Актау есть свой Дроздов", "Пусть он найдет для себя пару", - написали казахстанцы в комментариях.

В декабре 2023 года блогер Азамат Сарсенбаев спас двух птенцов фламинго. Позже стало известно, что их заберет алматинский зоопарк.

После этого один из птенцов не пережил дорогу. Блогер писал, что чувствует и свою вину за это.

