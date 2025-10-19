"В Актау есть свой Дроздов": спасение лебедя блогером растрогало казахстанцев (фото, видео)
Опубликовано:
Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев, который несколько лет назад получил известность благодаря спасению фламинго, спас еще одну птицу - лебедя, передает NUR.KZ.
Блогер Азамат Сарсенбаев рассказал, что к нему обратились подписчики. Они нашли на местном месторождении лебедя, который не мог улететь. Сарсенбаев согласился принять лебедя у себя и попросил привезти птицу к нему.
Через несколько часов мужчина сообщил, что выпустил лебедя на свободу. Блогер доставил его на озеро Караколь.
"Это место одно из ключевых водно-болотных угодий региона, где эти птицы чувствуют себя великолепно. Первый год жизни птенцов лебедей очень важен для них, если птенец каким-то образом заблудится в степи, отстанет от стаи, или повредит себе что-нибудь которая может помешать ему подготовиться к зиме, то скорее всего он умрет.
Данному конкретному птенцу лебедя крупно повезло, если бы его там и оставили в степи, то скорее всего, он бы не выжил, надеюсь, он благополучно переживет эту зиму (часто в регионе взрослые и птенцы массово погибают от заболеваний)", - написал блогер.
Подписчиков Сарсенбаева история спасения птицы растрогала и восхитила.
"Спасибо ребятам, которые обратились к Азамату. Теперь есть надежда, что он примкнет к стае родичей, и будет все благополучно", "В Актау есть свой Дроздов", "Пусть он найдет для себя пару", - написали казахстанцы в комментариях.
В декабре 2023 года блогер Азамат Сарсенбаев спас двух птенцов фламинго. Позже стало известно, что их заберет алматинский зоопарк.
После этого один из птенцов не пережил дорогу. Блогер писал, что чувствует и свою вину за это.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2298831-v-aktau-est-svoy-drozdov-spasenie-lebedya-blogerom-rastrogalo-kazahstancev-foto-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах