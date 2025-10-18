Третий подняли, четвертый - на очереди: новые составы LRT устанавливают в Астане

В Астане продолжается установка поездов LRT. На путь уже подняли третий подвижной состав, ожидается появление четвертого, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как сообщили в компании CTS в Instagram, третий поезд LRT, который включает четыре вагона, на эстакадный путь был поднят вчера, 17 октября. Его установили на перегоне между станциями №104 и №105 по проспекту Кабанбай батыра - в районе стелы "Звезда Астаны".

Еще один состав будут устанавливать сегодня, 18 октября.

"С 11:00 по 13:00 на участке пересечения улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик - на перегоне между станциями №113 (Дом министерств) и №114 (Национальный музей) - состоится поднятие четвертого состава LRT", - сообщили в компании.

Отмечается, что подъем составов проводится в рамках расширения тестового участка LRT.

Видео с процесса установки третьего состава опубликовали в Сети.

Напомним, с 18 октября на одном из участков LRT будет подаваться напряжение максимального уровня. Жителям и стройкомпаниям рекомендовали быть бдительными.

Ранее сообщалось о завершении работ по укладке рельсов на основной линии LRT. Общая протяженность рельсов составила 22,4 километра. В акимате подчеркивали, что это один из ключевых этапов строительства LRT.

